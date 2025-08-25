Anuncian suspensión total de clases en sector de Puerto Montt tras intenso sistema frontal

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt informó la suspensión total de clases para este lunes 25 de agosto en los establecimientos de la Carretera Austral, debido al intenso sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos y la declaración de alerta roja por parte de Senapred.

“Esta medida se adopta de manera preventiva y tiene como único objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y los funcionarios, ante las adversas condiciones climáticas y las dificultades de traslado que estas generan en el sector”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

Previamente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) había decretado alerta roja para la comuna de Puerto Montt, tras constatar el riesgo de desborde del río Lenca. La medida reemplazó a la alerta amarilla que se mantenía vigente por la crecida del caudal.

De acuerdo con la información de la Dirección General de Aguas (DGA), la estación “río Lenca Bajo Bocatoma” alcanzó el umbral de alerta técnica roja, lo que implica riesgo directo de afectación a personas y daños en infraestructura.

“Con la declaración de la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, indicó Senapred a través de un comunicado.

Por lo anterior, el DAEM recalcó que la suspensión de clases rige solo para este lunes 25 de agosto, y que cualquier eventual extensión de la medida dependerá de la evolución del sistema frontal.

“En caso de que las condiciones climáticas se mantengan, cualquier extensión de esta medida será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, puntualizó.