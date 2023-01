Apoderados acampan en las afueras de colegios por matrículas

Filas en las afueras de colegios de las principales ciudades del país se están viendo desde hace unos días. Se trata de familias que esperan un cupo para que sus hijos accedan a esos establecimientos, tras haber postulado infructuosamente en el Sistema de Admisión Escolar.

A las afueras del Colegio Salesiano el Patrocinio de San José de Providencia, apoderados explicaban esta jornada que existe una falta de opciones, tras ser rechazados de los colegios de preferencia. Padres alegaban que tras años intentando, era mejor hacer la postulación presencialmente, ya que en el SAE jamás quedaban en los establecimientos de preferencia.

Frente al Colegio María Inmaculada de Providencia un apoderado fue asaltado durante la madrugada.

“Se bajaron cuatro personas con pistola, me redujeron, me sacaron del vehículo… Me dejaron botado en el suelo, me robaron el reloj, el celular, el vehículo, el computador del trabajo y algunos otros artículos personales”, relató la víctima a 24 Horas.

“Nosotros somos todos papás que estamos buscando un cupo en un colegio y lo que me da mucha lata es que tenemos que estar pasando una noche. Nosotros llegamos acá un poco antes de las doce de la noche”, agregó.

La situación se repitió en otras zonas del país.

Apoderados a las afueras del colegio María Inmaculada de Concepción, en la Región del Biobío, contaron que llevaban más de 24 horas haciendo fila para conseguir una vacante en el establecimiento.

Desde su administración indicaron que reciben alrededor de mil quinientas postulaciones y que tan solo son aceptadas veinte.

Marisol Meléndez, directora del colegio explicó en entrevista en 24 horas, que muchas familias se ven en obligación de hacer las filas, debido a que buscan el establecimiento por la cercanía o por familiares estudiando en el mismo colegio, criterios, que se supone, SAE considera en su selección.

Respecto a la situación en la región del Maule, apoderados en colegios de Talca aseguran haber empezado la espera desde el 24 de diciembre e incluso, al igual que muchos otros apoderados del país, temen que esta espera se extienda a pasar todo el verano por una vacante para sus establecimientos prioritarios.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la situación de las familias a lo largo del país.

“Por primer año nos encontramos con un número importante, aumentó, en una cantidad porcentual bastante significativa, la cantidad de familias que están cambiando a sus hijos de establecimiento, eso no había ocurrido en años anteriores, por lo tanto, el sistema está mucho más exigido”, explicó.

El ministro aseguró que al menos un 70% de los alumnos sí pudo acceder al establecimiento prioritario, lo que dejó al 30% pendiente buscando una matrícula.

Además, el secretario de Estado adelantó que para el próximo año el proceso será estrictamente digital, para así evitar las eternas filas.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en tanto, cuestionó el Sistema de Admisión Escolar en declaraciones a 24 Horas.

“Hemos visto… un hermano queda en una comuna, el otro hermano queda en otra comuna, un hermano queda en la mañana, el hermano queda en la tarde. Esto es un caos para las familias. Yo creo que efectivamente es hora de reevaluar esta reforma que se hizo hace seis años”, sostuvo la jefa comunal.