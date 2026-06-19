Arriesgan pena de 10 años: adolescentes formalizados por crimen en Loncoche quedan en internación provisoria

En internación provisoria quedaron los tres adolescentes formalizados por la Fiscalía de La Araucanía en el marco de la investigación por el deceso de Ingrid del Carmen Barrera Rantul.

La mujer de 53 años, madre de tres hijos, falleció al interior de su domicilio en la comuna de Loncoche víctima de múltiples heridas cortopunzantes.

Su hija menor, de 17 años, concertada con su compañero de colegio y pareja, encargó el crimen a otro adolescente por conflictos familiares.

José Coronado Muñoz, exesposo de la víctima y padre de la adolescente ha explicado lo ocurrido en relación al carácter de la víctima y la compleja relación que mantenía con su hija.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI efectuó pericias y diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos.

El trabajo investigativo permitió establecer la responsabilidad de los imputados mediante análisis de evidencia, cámaras de seguridad y otras diligencias especializadas.

De acuerdo a la información policial que surgió en los primeros días de indagatoria, los adolescentes habrían acordado un pago de 60 mil pesos al sicario para que diera muerte a la víctima.

“Claramente se hizo un trabajo del sitio del suceso, se encontraron huellas plantares, quedaba en cuenta la intervención de terceros en el lugar. Desde ahí también se encontró una de las ventanas abiertas del inmueble y no se encontraron signos de fuerza de las puertas”, detalló, tras la audiencia de este viernes, la fiscal Ghislaine Durán.

La persecutora precisó que los dos hombres fueron formalizados por delito de homicidio calificado y la joven por el delito de parricidio.

Los tres imputados son menores de edad.

“Las penas que ellos arriesgan, bueno, hay que considerar que ellos son adolescentes, por lo tanto una pena máxima a la que ellos pudieran, que se pudiera alcanzar es una pena de 10 años”, indicó.

Por su parte, el abogado particular Gonzalo Canales, que representa a la hija de la víctima y a su pareja, se mostró cauto ante los planteamientos que hizo el Ministerio Público.

“Aquí estamos ante un delito grave que requiere una minuciosa y acuciosa investigación, por lo tanto, por lo menos mi criterio, respeto el criterio de los colegas de la defensa del otro coimputado, pero, bajo mi criterio, uno por apurar no debe entorpecer”, manifestó.

Canales, además, deslizó la idea que esta no sería la primera vez que actúa el sicario.

“El autor material tendría dos hechos anteriores de similares características. Cuando, dónde, si mató o no mató, cómo lo hizo, no tenemos idea”, dijo.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.