Fiscal confirma que artefacto encontrado en empresa en Providencia era un explosivo, pero que no detonó

Un “artefacto sospechoso” movilizó a personal del Gope de Carabineros durante esta mañana en Providencia, específicamente en Avenida Santa María y Pedro Valdivia Norte.

El objeto fue ubicado en las cercanías de la empresa Oxiquim, que tiene presencia en los sectores forestal, minero, farmacéutico, cosmético, sanitario y alimenticio. Un buen número de funcionarios policiales acudió al sitio para efectuar las indagatorios.

Cerca de las 10.00, Transporte Informa señaló que el tránsito de Santa María al oriente estaba suspendido y siendo desviado por Avenida Pedro de Valdivia, debido al procedimiento. Luego, 42 minutos después, el organismo indicó que se ampliaba el corte de tránsito con otros desvíos en el sector.

El fiscal regional Héctor Barros y el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado Alex Cortez se constituyeron en sitio del suceso. Tras efectuar las primeras diligencias, el fiscal Barros confirmó que se trató de un artefacto explosivo, pero que no detonó. “Estamos realizando junto a equipos especializados del OS9, Gope y Labocar para iniciar las primeras diligencias por el hallazgo de un artefacto explosivo afuera de la empresa y les puedo decir que es un artefacto no detonado, la investigación partió hace poco rato”. El objeto no detonó “por un problema en el sistema eléctrico”, explicó Barros.

En el sector también se ubicada el Consulado de Armenia, pero el foco sería la empresa dijo el persecutor. “Creemos que el foco tiene que ver más con la empresa que con el Consulado de Armenia, toda vez que hemos tenido en el último tiempo de algunas acciones de grupo anarquistas vinculados a empresas y que tiene que ver con el tema ecológico”.

El explosivo fue retirado por personal del Gope y llevado hasta una unidad para su análisis.

El 20 de octubre, un artefacto similar fue dejado en un edificio donde opera el Grupo Angelini, en el sector de El Golf, comuna de Las Condes. En esa ocasión, la bomba tampoco explotó. De acuerdo a fuentes policiales, se trataba de una bolsa negra que en su interior mantenía un tubo con un sistema de relojería.