Artista urbano investigado por delitos sexuales contra menores en Iquique queda en prisión preventiva

Por su presunta responsabilidad en una serie de delitos sexuales contra menores de edad fue formalizado por la Fiscalía Local de Iquique un cantante urbano de la Región de Tarapacá.

Según el Ministerio Público, David Quemada Gómez, chileno, de 25 años, conocido en redes sociales como Pandemic, suministraba drogas a adolescentes y las atacaba sexualmente cuando se encontraban inconscientes.

En la audiencia en el Juzgado de Garantía de Iquique, la fiscal Camila Albarracín, a cargo de la indagatoria desarrollada en conjunto con personal del OS9 de Carabineros, explicó que a partir de diversas diligencias y el cruce de denuncias, se pudo determinar que entre 2024 y 2025, tres menores, de 13, 16 y 17 años, concurrieron al domicilio del imputado.

En el lugar, en conocimiento de la edad de las adolescentes y el consumo problemático de algunas de ellas, el sujeto les habría suministrado drogas como tusi, clonazepam y marihuana, además de alcohol. Con las menores inconscientes, el imputado se habría aprovechado de que no podían oponer resistencia para realizarles tocaciones, violarlas y hasta grabarlas siendo atacadas.

La fiscal solicitó una orden de detención, que fue materializada por Carabineros la tarde del lunes.

📍#Iquique: Tras un proceso investigativo especializado y en coordinación con el Ministerio Público, #Carabineros, a través del O.S.9 Tarapacá, concretó la detención de un adulto por el delito de violación que afectó a tres adolescentes🔍#OrdenYPatria 🚔 pic.twitter.com/YNUw8pl8T8 — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) February 3, 2026

En el procedimiento, el sujeto fe aprehendido con 162 gramos de marihuana a granel, clonazepam, elementos para elaborar tusi como creatina, colorante, una pesa digital, bolsas plásticas dosificadoras, sartenes y cocinilla, además de bolsas que en su interior contenían 32 gramos de ketamina.

Además le fueron requisados aparatos electrónicos con aproximadamente 15.000 videos y fotografías, entre los que se identificaron al menos 30 registros en los que aparecen adolescentes realizando acciones sexuales.

“Como en otras ocasiones lo hemos hecho, voy a solicitar que, si existen más víctimas, concurran a dependencias del Ministerio Público o de Carabineros de Chile, con el fin de registrar las denuncias y así poder ampliar esta investigación”, manifestó la fiscal Albarracín.

Pandemic fue formalizado por los delitos de abuso sexual, violación de mayor de 14 años, violación de menor de 14 años, explotación sexual infantil, almacenamiento y producción de material de explotación sexual infantil y tráfico de drogas.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.