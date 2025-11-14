Asaltantes armados roban auto a exfutbolista Manuel Neira en Colina

Cerca de las 23.00 horas de este jueves, un grupo de sujetos asaltó al exfutbolista profesional Manuel Neira en las afueras de un local de comida rápida en Colina, al norte de la Región Metropolitana.

El delantero de Colo Colo de Todos los Tiempos relató al personal de Carabineros que llegó hasta la sucursal de McDonald’ ubicada en Chamisero 9700, que, mientras se encontraba estacionado en su vehículo esperando a su hijo de 16 años que había ingresado al local, fue intimidado con armas de fuego por cuatro individuos.

Los asaltantes llegaron en un automóvil y sorprendieron a Neira, obligándolo a descender de su vehículo junto a su otro hijo menor.

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La banda escapó usando el automóvil en el que se movilizaban y el vehículo del deportista.

Carabineros logró recuperar el vehículo

Posteriormente, personal de servicio de Carabineros, ubicó a los individuos en calle Los Damascos con Pedro Aguirre Cerda, comuna de Huechuraba, dando inicio a un seguimiento.

Ante la acción policial, los sujetos dejaron abandonado el vehículo para continuar su huida a pie.

No se registraron detenidos.

La víctima postergó la denuncia hasta este jueves y la policía uniformada dio cuenta de oficio a la Fiscalía Local de Chacabuco.