Asociación Chilena de Municipalidades repudia emboscada a funcionario de la salud en Ercilla

A través de una declaración oficial, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) lamentó y repudió la emboscada a la cual fue objeto un funcionario de la salud, específicamente un nutricionista, junto a otros dos trabajadores de una empresa de fumigación en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía.

Al respecto, el presidente de la entidad y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se manifestó a nombre de los municipios asociados, expresando su rechazo a los hechos de violencia, que han afectado a funcionarios municipales en la respectiva comuna.

“Lo ocurrido en Ercilla es inaceptable y refleja una realidad que no podemos seguir normalizando, con funcionarios municipales que cumplen labores esenciales para sus comunidades y que hoy están siendo víctimas de hechos de violencia sin que existan las garantías mínimas de seguridad”, remarcó.

En este sentido, el jefe comunal exigió al Estado “ asumir con urgencia su deber de proteger a quienes trabajan por el bienestar de las personas ”.

“Sin seguridad no puede haber paz, y sin paz no hay posibilidad de avanzar en ningún tipo de acuerdo, ni de construir el país que todos merecemos. Como se sabe, los municipios cumplen un rol fundamental en la atención directa de las personas y en la implementación de políticas públicas a nivel local. No es aceptable ni tolerable que trabajadores municipales sean víctimas de hechos violentos que no solo atentan contra su integridad, sino que también contra el funcionamiento de la institucionalidad democrática”, sentenció.

Cabe recordar que las víctimas se desplazaban pasadas las 9.00 horas a bordo de una camioneta Nissan Navara de color blanco con amarillo y de propiedad del municipio, rumbo a un Centro de Salud Familias (Cesfam) del lugar.

En ese momento, a la altura del kilómetro 6 de la ruta R-506, fueron interceptados por una camioneta Mitsubishi L200 de color negro, de la cual descendió un antisocial, que ordenó al profesional de la salud y a los dos trabajadores que lo acompañaban a descender de la camioneta municipal, momento en el que el sujeto realizó “una cantidad indeterminada de disparos al suelo”, con una subametralladora UZI.

Debido a lo anterior, el sujeto concretó el robo del vehículo municipal, mientras que el nutricionista resultó herido a bala en una de sus piernas, debiendo ser trasladado hasta el Hospital de Victoria, donde está fuera de riesgo vital.

Hasta el momento, no hay personas detenidas a raíz de este suceso.