Asociación de Magistrados reitera ante diputados postura que apunta a responsabilidad de Gendarmería en excarcelación de sicario

Una cerrada defensa corporativa es la que hizo este lunes ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial(ANMM), jueza de garantía Mariela Hernández, en torno al caso de la excarcelación del sicario del “Rey de Meiggs”.

En su intervención de manera telemática ante los parlamentarios de la instancia, la representante de los magistrados reforzó lo que su institución ya había planteando en una declaración, en la que se instó a “ llamar la atención sobre la actuación de Gendarmería, institución que —según información pública— recibió dos comunicaciones oficiales con horarios distintos, sin haber representado de forma oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal", y que, de acuerdo a ese criterio, “ podría haber evitado la excarcelación".

Hernández sostuvo que si bien entiende que para personas ajenas al sistema judicial pueda parecer contradictorio que se haya emanado más de un oficio y con información distinta, en su calidad de jueza puede asegurar que “no es contradictorio”.

“Yo en esto comparto esta confusión que se genera en cuanto a cuál es el oficio que vale, el segundo, el tercero, y por qué comparto esta confusión, porque parece ilógico que existan dos oficios contradictorios. Pero yo puedo decirle como jueza de garantía que no es contradictorio, porque un oficio que es una comunicación que se realiza a Gendarmería de Chile, fue dejado sin efecto por otro oficio”, remarcó.

Sobre la actuación de la institución penitenciaria, dijo: “Aquí lo que llama la atención, o sea, si ve que hay dos oficios contradictorios, que según la ley orgánica ellos no están para cuestionar, pero al parecer desestimaron el que dejó en prisión preventiva, pero mantuvieron el de la libertad. Entonces yo me pregunto, si yo no tengo claridad, y esto yo creo que lo puede responder cualquier persona que no sea abogado, verifico qué es lo que dice arriba, a quién está dirigido, de qué se trata, y finalmente, por algo existen hoy día las firmas digitales”.

Y luego agregó: “Si a las 2 de la tarde recibe un segundo oficio, basta con mirar las horas. Que el segundo oficio que ordena la prisión preventiva, de un sicario, y perdónenme que sea tan enfática en esto, un sicario, un sicario relacionado con el crimen organizado, le dio prioridad al que decreta la libertad, la pregunta es, qué pasó”.

Para después preguntarse: “¿Por qué (Gendarmería) desestimó el (oficio) que decreta la prisión preventiva de un sicario relacionado con el crimen organizado? Y decretó después la libertad".