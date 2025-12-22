Asociación de Magistrados tras aprobación de AC contra Simpertigue: “Estos hechos constituyen una grave deshonra para los jueces de Chile”

Luego de que la Sala del Senado aprobara la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) emitió una dura declaración pública, condenando la actuación del ahora exintegrante del máximo tribunal.

El presidente de la ANMM, Javier Mora, sostuvo que la resolución del Congreso tiene un alcance institucional relevante.

“La aprobación en el Senado de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue sanciona una conducta que afectó gravemente la institucionalidad y dañó la confianza pública en la justicia ”, afirmó.

En su pronunciamiento, el titular de los jueces apuntó directamente a los principios que, a juicio del gremio, fueron vulnerados por el exjuez supremo.

“ Estos hechos constituyen una grave deshonra para los jueces y juezas de Chile ”, señaló, enfatizando que las conductas cuestionadas se relacionan con el “incumplimiento de los deberes de probidad, abstención e imparcialidad” que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional.

En el mismo tenor, Mora recalcó que uno de los aspectos más delicados del caso fue la falta de inhabilitación en causas donde existían vínculos personales relevantes, lo que, a su juicio, “ compromete la necesaria imparcialidad ” que debe resguardar todo magistrado, especialmente quienes integran la Corte Suprema.

La decisión del Senado y los cargos en su contra

La declaración de la ANMM ocurre luego de que la Cámara Alta aprobara, este lunes, la acusación constitucional presentada contra Simpertigue por su actuación en la denominada trama bielorrusa. Con ello, el magistrado quedó destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

Bastó la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo para que se cursara la sanción. El primer capítulo, referido a su actuación en el litigio entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec, se aprobó de manera unánime, luego de que se estableciera que la estatal terminó pagando $12 mil millones a su contraparte.

Mientras que el tercer capítulo, vinculado al caso Fundamenta, también fue respaldado por la mayoría de la Cámara Alta.

El caso de Simpertigue se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos al Poder Judicial. Es el quinto juez que deja su cargo en los últimos dos años y el tercero que sale de la Corte Suprema, en medio de investigaciones y sanciones derivadas de los escándalos de probidad conocidos tras el caso Audio y los vínculos con el abogado Luis Hermosilla.