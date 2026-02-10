Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros pide “máximas sanciones” en caso Audio y trama bielorrusa

La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales emitió una declaración a propósito de las revelaciones del caso Audio y la llamada trama bielorrusa, manifestando que esperan que se apliquen las “máximas sanciones” a los involucrados.

“Manifestamos nuestra total confianza en que los órganos encargados de investigar y sancionar estos hechos, actuarán con el máximo rigor que el caso amerita y así, se pueda determinar, en mérito a los hechos y al derecho, las responsabilidades de quienes están involucrados en estas actuaciones y aplicar las máximas sanciones, a objeto de erradicar estas malas y censurables prácticas”, indicó la organización.

Las investigaciones al abogado Luis Hermosilla y a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco han involucrado a personeros de todo el sistema judicial.

En la indagatoria por las presuntas coimas a la exjueza, los suspendidos conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle quedaron con arresto domiciliario total tras ser formalizados por lavado de activos.

“En estos reprochables hechos sometidos a indagación, se involucra a un número reducido de colegas, casi todos no asociados, los que se encuentran sujetos a investigación por actuaciones personales, algunas ya reconocidas, que resultan ajenas al debido comportamiento de quien ejerce una función pública”, planteó la asociación.

Los notarios y conservadores recalcaron su rechazo a “las irregularidades cometidas por un grupo determinado de personas que ha incurrido en conductas impropias, que se apartan de los principios éticos y el recto proceder que deben observar y que no solo vulneran el marco normativo, sino que afectan la credibilidad en importantes instituciones, como la magistratura, el sistema de fe pública y el ejercicio mismo de la abogacía”.