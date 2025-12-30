SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    La entidad informó que desde esta jornada los diez parques que conforman la Asociación Parque Cordillera se encontrarán cerrados para centrarse "en el manejo de esta emergencia”, según indicaron.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, responsable de la administración del parque del mismo nombre, anunció que presentará una querella criminal por el incendio forestal que afecta desde la tarde de ayer lunes la zona.

    Según el último reporte de Conaf, las llamas ya han consumido más de 800 hectáreas en el sector de San Carlos de Apoquindo.

    Desde el Parque Cordillera aseguraron que los equipos de emergencia han trabajado de “manera sostenida desde pasadas las 15:00 horas junto a Bomberos, CONAF, Senapred, Municipalidad de Las Condes, entre otros actores, para el combate del incendio”.

    Los primeros peritajes dieron como resultado el hallazgo de colillas de cigarros en el parque. En consecuencia, la asociación informó que la situación “se encuentra bajo investigación por la Policía de Investigaciones (PDI) y, una vez, que se confirmen los hechos, desde la Asociación Parque Cordillera presentaremos una querella criminal frente a esta situación tan lamentable que ha puesto en riesgo a las personas, a los animales y a la naturaleza".

    Asimismo, precisaron que desde primera hora de esta jornada, las brigadas de emergencia ya están trabajando en el sector sur del parque, para que el incendio no continúe propagándose al sector de la Quebrada de Ramón, donde está ubicado el parque Aguas de Ramón.

    Respecto al sector norte, anunciaron que “el incendio ya estaría controlado”. La asociación informó que desde esta jornada los diez parques que conforman la Asociación Parque Cordillera se encontrarán cerrados, “para concentrarnos en el manejo de esta emergencia”, indicaron.

    Además, solicitaron “no acercarse a los parques ni a los terrenos aledaños para no exponerse a las condiciones actuales y asimismo facilitar las gestiones de combate”.

