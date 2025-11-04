Atacan a tiros a hombre de 50 años en el exterior de su local en Conchalí: falleció tras recibir al menos siete impactos

Un hombre chileno, de 50 años, falleció esta noche en la comuna de Conchalí, tras ser atacado a tiros en la vía pública por desconocidos.

De acuerdo con la versión de testigos, hasta el exterior de un local comercial de propiedad de la víctima -emplazado en Cacique de Arauco con Cacique Pillolco-, llegó un automóvil del cual descendieron, al menos, dos sujetos, los que abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el hombre, quien se encontraba en la vía pública.

El agredido fue trasladado por desconocidos hasta Centro de Salud Familiar (Cesfam) Alberto Bachelet, en la misma comuna, donde falleció producto de sus lesiones.

El caso quedó en manos del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI.

Tras realizar las primeras pericias en el lugar del ataque, el comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, afirmó que se encontró diversa evidencia balística y hematológica. Agregó que el cuerpo de la víctima “presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal”.

Agregó que se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector, además de empadronar a testigos, para tratar de esclarecer el hecho.

Por su parte, el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, informó que aún no está claro quién trasladó al sujeto al Cesfam, lo que está siendo indagado.

Además, confirmó que el ataque se registró en el exterior de un negocio de la víctima, quien “recibe los impactos fuera de este local, en la vía pública”, en cercanías de su lugar de residencia.

Respecto de cómo se habría desarrollado la agresión, el fiscal Pontigo afirmó que “ se habla de que llega un vehículo a este lugar, en el cual, a lo menos, bajan dos personas, los cuales le dan diversos impactos balísticos a la víctima (...) A lo menos son siete impactos balísticos los que mantiene en su cuerpo”, relevó.

Según indagaciones preliminares de Carabineros, la víctima fatal contaba con antecedentes policiales por robo con intimidación y porte de arma de fuego, aunque no mantenía órdenes de detención vigentes.