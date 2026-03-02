Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje

Durante la noche de este domingo se registró un nuevo ataque incendiario en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. De acuerdo a la información preliminar, al menos cuatro vehículos resultaron completamente afectados.

El siniestro habría sido ejecutado en un predio ubicado en la localidad de Pillanlelbún, por un grupo de personas que atacó dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

El caso fue atendido por personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, junto a Bomberos de Lautaro y efectivos militares, quienes realizaron labores de resguardo y primera diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según información preliminar, las pérdidas económicas estarían avaluadas en 250 millones de pesos. Además, se habría encontrado un lienzo con el mensaje “Libertad a todos los presos ppm en huelga C. Quilleco”.

Al respecto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile calificó el hecho como un acto terrorista, señalando que “el terrorismo no está dominado. (...) Gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades”, publicaron por medio de la plartaforma X.

CNDC DENUNCIA QUE EL TERRORISMO NO ESTÁ DOMINADO: INCENDIAN CAMIONES EN EL SUR

Atentado ocurrió esta noche en Lautaro, Araucanía, con dos camiones destruidos. Gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades y decisión de persistir en la violencia. pic.twitter.com/xAbYpIG3Wp — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) March 2, 2026

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán (PNL) señaló al próximo gobierno de José Antonio Kast, solicitando una acción efectiva asegurando que “o esto se para de raíz partiendo el gobierno, o seguirá siendo la cruz de nuestra región”.