Aumentan a 13 los gendarmes detenidos por tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio

Con una nueva detención concretada la mañana de este viernes en Cañete, Región del Biobío, llegan a 13 los funcionarios penitenciarios que han sido apresados acusados de conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio.

La detención tuvo lugar en el marco de diligencias realizadas en la investigación que lleva adelante el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá, junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Iquique de la PDI y Gendarmería.

El miércoles, en un operativo simultáneo en distintas regiones, la PDI detuvo a los primeros 12 funcionarios involucrados.

Se intervinieron domicilios en las regiones de Tarapacá, Biobío y Araucanía, incluidos dos centros penitenciarios.

“Desde que iniciamos el operativo este miércoles, hemos seguido realizando diligencias con la Policía de Investigaciones y la Oficina de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, logrando identificar a otro gendarme partícipe de esta red criminal, quien fue detenido esta mañana en la localidad de Cañete”, destacó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

El gendarme pasará a control de detención con el resto de los imputados este domingo, en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio.

En el operativo se incautó casi 1,5 kilos de drogas, a granel y listo para su distribución, entre cannabis sativa, cocaína base y ketamina, junto con armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo, además de vehículos, celulares, computadores y documentación de interés criminalístico.

La organización criminal desbaratada, conformada por gendarmes y algunos civiles, se dedicaba a la venta de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, tanto a internos como entre los mismos funcionarios del recinto penitenciario.

Los funcionarios además trabajaban coordinados con familiares o conocidos para triangular los dineros obtenidos por estos ilícitos.