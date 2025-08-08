SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Aumentan accidentes con productos de consumo en niños: Sernac revela que más del 50% de las lesiones son por agua caliente

En un nuevo informe de accidentabilidad, se registró que entre 2023 y 2024 se atendieron cerca de 17.400 casos de pacientes lesionados con productos de consumo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DSC_0017.jpg

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó un nuevo reporte de accidentabilidad con productos de consumo, el que reveló que un 50% de los accidentes que se producen con objetos de este tipo afectan a niños entre los 5 y 14 años.

El informe fue presentado por el director del Sernac, Andrés Herrera, y fue elaborado con información de Coaniquem, del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (HLCM) y del Hospital Roberto del Río (RDR).

En concreto, se reportó que entre 2023 y 2024 Coaniquem y los hospitales HLCM y RDR, realizaron casi 17.399 atenciones de pacientes asociados a lesiones por productos de consumo, lo que representa un aumento del 28.5% respecto al informe 2021-2022.

En detalle, de este total, el hospital Dr. Luis Calvo Mackenna realizó 11.721 atenciones, Coaniquem 5.492 y el hospital Roberto del Río (que atiende casos graves de niños quemados) atendió un total de 186 casos.

Al analizar las edades de los lesionados, se reveló que la mayoría de los pacientes tienen entre 5 y 14 años de edad. En definitiva, concentran más del 50% de los incidentes reportados en el periodo. A ellos le siguen heridos entre 1 y 4 años, que alcanzan el 30% de los casos.

Estas cifran indican un crecimiento del 13% en accidentes de niños de entre 10 y 14 años, respecto al último informe de 2021-2022. Asimismo, marca un crecimiento de 7% en accidentes de bebés entre 1 año y 1 año y 11 meses.

Respecto a los productos que habrían originado las lesiones, se indicó que en 902 casos las heridas se habrían ocasionado con tazas (en su mayoría con líquidos calientes) y en 855 con pelotas. Además, se registraron objetos específicos, que tienen relación con fuentes de calor.

En detalle, 549 casos de lesiones habrían sido originados por hervidores eléctricos, 358 por estufas y 302 con termos.

Desde Sernac precisaron que más del 50% de los accidentes con productos de consumo son originados por líquidos calientes, seguido por objetos calientes (35,3%) como fuego o brasas. “Los líquidos calientes son lo primero a tener en cuenta”, señaló el presidente ejecutivo de Coaniquem, Jorge Rojas.

En cuanto a los lugares donde se producen los incidentes, se informó que la mayoría ocurren en el hogar, concretamente en la cocina, el comedor y el dormitorio.

“Tenemos que contar con casas más seguras, el 90% de las quemaduras suceden en el hogar y 95% de ellas en presencia de un adulto”, sostuvo Rojas.

Además, precisó que hay que tener mayor preocupación en los niños de entre 0 a 4 años de edad, puesto que “la edad más compleja” en términos de quemaduras.

También explicó que la zona del cuerpo afectada con mayor frecuencia “es la mano, un 37% de las quemaduras suceden en las manos y luego otras extremidades”. En tanto, el 24% de los ingresos a Coaniquem son “por quemaduras agudas en distintas zonas del cuerpo, lo que nos habla de quemaduras complejas”.

Por su parte, el director del Hospital Roberto del Río, Ricardo Pinto, destacó que esta “situación afecta más gravemente a las poblaciones más vulnerables y es ahí donde ocurren los peores accidentes y los más prevenibles”.

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la precaución y elegir productos y juguetes que cuenten con la debida certificación.

En esa línea, el director del Sernac anunció que en el marco del Día de la Niñez, se han reforzado las fiscalizaciones “particularmente a juegos infantiles que se encuentran en centros comerciales, enfocado en la seguridad de los niños”.

“Hemos encontrado hallazgos que tienen que ver con falta de personal de supervisión, falta de protocolos ante accidentes ”, indicó Herrera, añadiendo que también se ha reportado la carencia de puntos de atención de salud.

Más sobre:SernacQuemadurasNiñosMenoresNNACoaniquem

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Querellante acorrala defensa de Monsalve y entregará chats de Providel en queja formal ante Defensoría Metropolitana Norte

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Diputadas RN valoran avance del proyecto para garantizar espacios públicos más seguros para las mujeres

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Muere Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura
Chile

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Diputadas RN valoran avance del proyecto para garantizar espacios públicos más seguros para las mujeres

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U
El Deportivo

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Julio Barroso recuerda su polémica sanción en Colo Colo: “Los torneos no se compran, se ganan; el jugador no es idiota”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?