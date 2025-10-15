Auto particular choca con patrulla de Carabineros tras concierto en Ñuñoa

Una patrulla de Carabineros y un vehículo particular protagonizaron un accidente de tránsito durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Ñuñoa en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en la intersección de Av. Grecia y Av. José Pedro Alessandri, cuando los funcionarios se retiraban tras prestar servicio de seguridad en el concierto de Guns N’ Roses.

Según detalló el teniente Jose Villarroel, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, en el vehículo policial se trasladaban cuatro funcionarios, los cuales resultaron con lesiones leves.

“Las causas del accidente están bajo investigación por parte de la SIAT, quienes van a hacerle informes técnicos y van a informar al tribunal correspondiente. Al momento no hay lesiones de gravedad, al arribar al lugar otros dispositivos, se presta auxilio a los funcionarios. Estos mantienen lesiones leves, no hay lesiones de gravedad al momento”, mencionó.

En tanto respecto al conductor del vehículo particular apuntó que “no mantiene lesiones de gravedad al momento” y que “En las pruebas preliminares, la prueba respiratoria, marcó 0,0 grado de alcohol por litro en la sangre. No mantiene tampoco consumo de drogas asociado con los exámenes preliminares”.