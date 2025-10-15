SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Auto particular choca con patrulla de Carabineros tras concierto en Ñuñoa

Los hechos ocurrieron tras el concierto de Guns N’ Roses ocurrido en Ñuñoa.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una patrulla de Carabineros y un vehículo particular protagonizaron un accidente de tránsito durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Ñuñoa en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en la intersección de Av. Grecia y Av. José Pedro Alessandri, cuando los funcionarios se retiraban tras prestar servicio de seguridad en el concierto de Guns N’ Roses.

Según detalló el teniente Jose Villarroel, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, en el vehículo policial se trasladaban cuatro funcionarios, los cuales resultaron con lesiones leves.

“Las causas del accidente están bajo investigación por parte de la SIAT, quienes van a hacerle informes técnicos y van a informar al tribunal correspondiente. Al momento no hay lesiones de gravedad, al arribar al lugar otros dispositivos, se presta auxilio a los funcionarios. Estos mantienen lesiones leves, no hay lesiones de gravedad al momento”, mencionó.

En tanto respecto al conductor del vehículo particular apuntó que “no mantiene lesiones de gravedad al momento” y que “En las pruebas preliminares, la prueba respiratoria, marcó 0,0 grado de alcohol por litro en la sangre. No mantiene tampoco consumo de drogas asociado con los exámenes preliminares”.

Más sobre:PolicialCarabinerosAccidente de tránsitoSIAT

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer “comentarios despectivos” sobre Charlie Kirk

Cómo son los esfuerzos de Europa para protegerse de potenciales incursiones de drones de Rusia

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile

Diez películas para ver en FICValdivia 2025: de Drácula a The Voice of Hind Rajab

Israel identifica los cuerpos de tres de los cuatro rehenes entregados el martes por Hamas en Gaza

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

5.
Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Auto particular choca con patrulla de Carabineros tras concierto en Ñuñoa
Chile

Auto particular choca con patrulla de Carabineros tras concierto en Ñuñoa

Dorothy Pérez alerta falta de recursos para Contraloría en 2026: pide 10 funcionarios y $ 1.200 millones extras por riesgo en sistemas informáticos

Ruth Hurtado asegura que Jaime Guzmán estaría hoy en el Partido Republicano y que apoyaría a José Antonio Kast

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero
Negocios

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Cómo son los esfuerzos de Europa para protegerse de potenciales incursiones de drones de Rusia
Tendencias

Cómo son los esfuerzos de Europa para protegerse de potenciales incursiones de drones de Rusia

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo
El Deportivo

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile
Cultura y entretención

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile

Diez películas para ver en FICValdivia 2025: de Drácula a The Voice of Hind Rajab

Guns N’ Roses remece al Parque Estadio Nacional con un show cargado de clásicos

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer “comentarios despectivos” sobre Charlie Kirk
Mundo

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer “comentarios despectivos” sobre Charlie Kirk

Israel identifica los cuerpos de tres de los cuatro rehenes entregados el martes por Hamas en Gaza

Atentado con coche bomba deja un muerto y dos heridos frente a un hotel en el norte de Guayaquil

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo