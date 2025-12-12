VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Autoridades de gobierno ultiman detalles y hacen recomendaciones para la segunda vuelta de la elección presidencial

    La vocera de gobierno, Camila Vallejo, realizó un llamado para “chequear debidamente la información” en el contexto de elecciones y votaciones.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    Autoridades de gobierno , representantes del Ejército y de Carabineros entregaron información y recomendaciones sobre el proceso electoral del domingo 14 de diciembre, donde se elegirá al próximo Presidente de la República.

    En la instancia estuvieron presentes los secretarios de Estado del Interior, Álvaro Elizalde; la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; de Seguridad Pública, Luis Cordero; de Desarrollo Social, Javiera Toro, de Justicia, Jaime Gajardo, y de Educación, Nicolás Cataldo.

    Las autoridades se encargaron de entregar la información según correspondía por cada una de las carteras. Elizalde señaló que “en el caso del territorio nacional, están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas si le aplican una sanción en caso de que no lo hagan. Esto es, las chilenas y chilenos”.

    En específico, los ciudadanos mayores de 18 años y que no están condenados a pena aflictiva más de tres años, están obligados a concurrir a votar y tendrán una multa entre 0,5 y 1,5 UTM si no lo hacen, es decir, entre 35 y 105 mil pesos.

    “El concepto electoral es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar. (...) Solo se aplica la sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar a las chilenas y chilenos, no a los extranjeros con derecho a voto”, explicó Elizalde.

    Los locales de votación en el exterior se están desplegando y van a permitir que más de 170 mil electores, puedan votar en 427 mesas distribuidas en 119 locales en 65 países. “Para esta elección, además, se han abierto dos nuevos locales de votación. Uno en Argel, la capital de Argelia, y otro en Arequipa, Perú. Y más de trescientos funcionarios del servicio exterior, van a estar cumpliendo distintas tareas para asegurar el éxito de este proceso” añadió el ministro del Interior.

    Chequeo de información y fake news

    Por su parte, la vocera de gobierno realizó un llamado para “chequear debidamente la información” en el contexto de elecciones y votaciones.

    “Porque vivimos en una era donde se propaga mucho más rápido y de manera más masiva que hace siglos atrás, la desinformación. Las fake news, lamentablemente, si bien siempre han existido, hoy en día, gracias a los sistemas tecnológicos que tenemos (...) tiende a propagarse de manera mucho más rápida, más masiva y en extensos territorios", detalló.

    Añadiendo que “por eso hemos estado tratando de educar, llamar a la toma de conciencia de no solamente no caer en desinformación, sino que no compartirla si es que, chequeando, obviamente dan cuenta de que esto es un error”.

    Trabajo y educación

    En torno a las personas que deben trabajar el día domingo, se informó que tienen un permiso laboral de tres horas -a lo menos- para poder concurrir a cumplir su deber cívico. Quienes cumplen labores en las juntas escrutadoras o como vocales de mesa están liberados de concurrir a cumplir labores ese día y sin que eso signifique una disminución de su salario.

    Mientras que las personas que se desempeñan en centros comerciales con una única razón social, strip center, mall, tienen feriado irrenunciable, no así los otros comercios y de esa perspectiva también se fiscalizará, tienen el feriado desde las 21 horas del día anterior a la elección hasta las seis de la mañana del día siguiente.

    Respecto a los colegios elegidos como centros de votación, el ministro Cataldo aclaró que “el día lunes también volverán a clases como ocurrió en la primera vuelta, lo que significa que todos los establecimientos educacionales, como serán entregados más temprano el día domingo, tendrán la posibilidad de hacer los ejercicios de limpieza y sanitización correspondiente para que el día lunes las clases ocurran con normalidad”.

    Fuerzas Armadas y seguridad

    “En este caso hoy día a las nueve de la mañana comenzó el ingreso de los efectivos de las Fuerzas Armadas a todos los locales de votación, son un poco más de veintiséis mil funcionarios de las Fuerzas Armadas que están participando de los cuales tres mil y tanto van a estar fuera de los locales en labores logísticas y de transporte”, relató Elizalde.

    Mientras que en el caso del Ministerio de Seguridad Pública, Cordero indicó que “suelo recordar que al igual que en el caso de la primera vuelta para esta jornada se desplegarán más de 23 mil funcionarios de carabineros en distintas áreas que están vinculadas desde el resguardo y la escolta de material electoral, patrullaje, resguardo de los locales de votación y personal para constancia en cada uno de esos establecimientos”.

    Voto asistido

    “En primer lugar, es importante recordar que tienen derecho a voto preferente las personas con discapacidad las personas mayores, las personas embarazadas y las personas cuidadoras con su credencial de cuidador o cuidadora y, por lo tanto, pueden justamente adelantarse en la fila al momento de votar”, comenzó relatando la ministra de Desarrollo Social.

    “En segundo lugar, en el caso de las personas que lo requieran pueden hacer uso del derecho al voto asistido. Esto significa que pueden asistir con una persona mayor de 18 años de su confianza que pueda hacer ingreso incluso a la cámara secreta con ella y ello debe ser registrado en el acta de esa mesa de votación”, explicó la secretaria de Estado.

