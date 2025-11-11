OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

    La actividad se realizó para festejar la década de funcionamiento de los buses de la justicia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, inauguró la feria que se realizó frente al Palacio de Tribunales para festejar los 10 años de la labor de los buses de la justicia.

    La ceremonia contó con la participación del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, el director de la División de Organizaciones Sociales, Nicolás Hurtado, el director de justicia de Carabineros, Jaime Elgueta, el seremi de Justicia, Jaime Fuentes, y la seremi de Desarrollo Social, Lorena Estivales.

    En la actividad, abierta a la comunidad, participaron diversas instituciones públicas como el Registro Civil, BancoEstado, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gendarmería, PDI, Carabineros, Servicio Nacional de Migraciones y Corporación de Asistencia Judicial.

    Blanco agradeció la presencia y participación de las instituciones presentes en esta feria y destacó la labor realizada por estos 10 años por los buses de la justicia.

    “En estos 10 años, los buses de la justicia han permitido vincular al Poder Judicial con la comunidad, de una manera distinta, ampliando nuestros canales de atención y brindar una justicia cada vez más cercana, oportuna y accesible a todas las personas”, expuso.

    La máxima autoridad del Poder Judicial resaltó que esta iniciativa ha permitido mejorar el acceso a la justicia a las personas que acuden a las ferias ciudadanas que se realizan en diferentes zonas del país.

    “Actualmente, el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa, cuenta con una flota de cinco vehículos, que recorren el territorio nacional, dando prioridad a aquellas localidades ubicadas en lugares extremos, de difícil acceso y/o con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica”, indicó.

    Por su parte, el alcalde Desbordes resaltó el trabajo de los buses como una forma de acercar el servicio de justicia a los vecinos y vecinas de Santiago y de todo el país.

    “Es fundamental que la ciudadanía sienta que el sistema funciona, que se trabaja, que se responde. Desde el municipio hemos impulsado iniciativas de orientación, defensa y apoyo para que sepan cómo actuar y denunciar cuando enfrentan problemas. Lo importante es el trabajo colaborativo, las autoridades tenemos que trabajar juntas y lo estamos haciendo”, recalcó.

    Por su parte, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, que ofició de anfitrión del evento, destacó la conmemoración de los 10 años de los buses de la justicia y destacó la labor realizada en lugares alejados para facilitar la orientación y realización de trámites.

    Estos vehículos se encuentran especialmente acondicionados para la realización de trámites sin la presencia de abogados, y atender diferentes tipos de consultas, relativas a materias como violencia intrafamiliar, derecho de alimentos, divorcio, herencia y derechos sucesorios, cobro y pago de deudas, cuidado personal del niño(a), eliminación de antecedentes penales, juicios ejecutivos y embargo, despidos injustificados y consultas generales, entre otras materias judiciales.

    Más sobre:JudicialCorte SupremaRicardo Blanco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    Diputados RN piden a la Contraloría fiscalizar a la Compin ante aparición de letreros de protesta hacia el Congreso

    Médico detenido por presunta defraudación de más de $13 mil millones en licencias falsas será formalizado este miércoles

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara
    Chile

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos
    Negocios

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Latam anuncia cancelación de algunos vuelos para este miércoles y jueves ante huelga de pilotos

    Grupo Patio toma control del 51% de Estructuras Marfil

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte