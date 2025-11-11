Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, inauguró la feria que se realizó frente al Palacio de Tribunales para festejar los 10 años de la labor de los buses de la justicia.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, el director de la División de Organizaciones Sociales, Nicolás Hurtado, el director de justicia de Carabineros, Jaime Elgueta, el seremi de Justicia, Jaime Fuentes, y la seremi de Desarrollo Social, Lorena Estivales.

En la actividad, abierta a la comunidad, participaron diversas instituciones públicas como el Registro Civil, BancoEstado, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gendarmería, PDI, Carabineros, Servicio Nacional de Migraciones y Corporación de Asistencia Judicial.

Blanco agradeció la presencia y participación de las instituciones presentes en esta feria y destacó la labor realizada por estos 10 años por los buses de la justicia.

“En estos 10 años, los buses de la justicia han permitido vincular al Poder Judicial con la comunidad, de una manera distinta, ampliando nuestros canales de atención y brindar una justicia cada vez más cercana, oportuna y accesible a todas las personas”, expuso.

La máxima autoridad del Poder Judicial resaltó que esta iniciativa ha permitido mejorar el acceso a la justicia a las personas que acuden a las ferias ciudadanas que se realizan en diferentes zonas del país.

“Actualmente, el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa, cuenta con una flota de cinco vehículos, que recorren el territorio nacional, dando prioridad a aquellas localidades ubicadas en lugares extremos, de difícil acceso y/o con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica”, indicó.

Por su parte, el alcalde Desbordes resaltó el trabajo de los buses como una forma de acercar el servicio de justicia a los vecinos y vecinas de Santiago y de todo el país.

“Es fundamental que la ciudadanía sienta que el sistema funciona, que se trabaja, que se responde. Desde el municipio hemos impulsado iniciativas de orientación, defensa y apoyo para que sepan cómo actuar y denunciar cuando enfrentan problemas. Lo importante es el trabajo colaborativo, las autoridades tenemos que trabajar juntas y lo estamos haciendo”, recalcó.

Por su parte, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, que ofició de anfitrión del evento, destacó la conmemoración de los 10 años de los buses de la justicia y destacó la labor realizada en lugares alejados para facilitar la orientación y realización de trámites.

Estos vehículos se encuentran especialmente acondicionados para la realización de trámites sin la presencia de abogados, y atender diferentes tipos de consultas, relativas a materias como violencia intrafamiliar, derecho de alimentos, divorcio, herencia y derechos sucesorios, cobro y pago de deudas, cuidado personal del niño(a), eliminación de antecedentes penales, juicios ejecutivos y embargo, despidos injustificados y consultas generales, entre otras materias judiciales.