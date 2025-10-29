Balean a hombre en cancha de fútbol en Buin: desconocidos lo obligaron a correr antes de atacarlo

ECOH investiga homicidio frustrado de un hombre en cancha de fútbol de Buin.

Un hombre de 41 años recibió múltiples impactos de bala en sus piernas al ser atacado por desconocidos en un sector despoblado de la comuna de Buin, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió cerca del club de fútbol Santa Loreto, ubicado en camino Padre Hurtado, en las proximidades del Río Maipo de la referida comuna, donde se ubican unas canchas. En una de estas, los agresores hicieron correr a la víctima para luego atacarla a disparos.

El individuo fue trasladado hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, donde fue estabilizado y se mantiene fuera de riesgo vital.

Al respecto, el comisario Vicente Torres de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que su unidad y el Laboratorio de Criminalística hicieron las primeras diligencias en el recinto médico y luego en el sitio del suceso.

El sitio donde fue atacado el sujeto “corresponde a un estadio ubicado en camino Padre Hurtado de la misma comuna”.

“Este hecho se suscitó en circunstancias que la víctima iba transitando por la arteria señalada, ocasión en que fue interceptada por un vehículo desde el cual descendieron dos individuos hombres, los que mediante amenazadas, lo suben al vehículo y lo trasladan al estadio señalado”, añadió.

“En ese lugar, luego de amedrentarlo, le indican que corra y le efectúan los disparos en sus extremidades inferiores”, detalló Torres respecto a la dinámica de los hechos.

El caso es investigado como homicidio frustrado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la policía civil.

Respecto a los móviles del hecho, el fiscal ECOH, Milibor Bugueño, explicó que “dentro de los antecedentes que manejamos es que podría haber rencillas previas y que justamente pudo haber incidido en este hecho”.

El herido presenta antecedentes policiales, pero no mantiene causas vigentes. De momento, no hay detenidos por este hecho.