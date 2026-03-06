SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

    Según informaron las autoridades, también se han reducido los delitos contra la propiedad en un 24%.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Las autoridades dieron a conocer este viernes que los delitos violentos se redujeron en un 38% en el sector de Bellavista Providencia durante 2025.

    Según fue dado a conocer, las cifras llegan luego de una serie de medidas, entre las cuales se encuentra una mayor coordinación tanto con la municipalidad de Recoleta, como con el sector privado.

    De acuerdo a lo que explicó el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, “cuando asumimos nosotros en la municipalidad teníamos cerca de 350 cámaras. Hoy día tenemos 836 cámaras operativas en nuestro Centro de Televigilancia y una de las zonas que tiene la mayor cantidad de cámaras es Bellavista (66)”.

    “Eso gracias al trabajo con los vecinos, gracias al trabajo con los locatarios, como ha sido Terraza San Cristóbal y gracias también al trabajo colaborativo que hemos tenido con Carabineros de Chile, con la PDI, con la Delegación Presidencial y con la Municipalidad de Recoleta”, añadió.

    Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán, detalló que “esto no es posible si no se incorporan los privados con estrategias colaborativas en materia de seguridad”, enfatizando que “aquí hemos visto un proyecto comercial, un centro gastronómico muy importante del barrio Bellavista que está dotado de cerca de 200 cámaras de televigilancia con inteligencia artificial, muchas de ellas para resguardar la seguridad en el interior del recinto, pero también con muchas cámaras hacia el exterior”.

    Además agregó que “el trabajo que estamos haciendo en Bellavista y la contribución de Terraza San Cristóbal a la seguridad de la zona nos permite efectivamente dar una señal de que es posible la revitalización, la recuperación de este espacio en virtud de que las condiciones de seguridad así lo permiten”.

    A pesar de la baja en las cifras, el edil de Providencia sostuvo que “tenemos todavía mucho trabajo que hacer”, añadiendo que ciertos delitos se concentran entre las 4 y las 6 de la madrugada, cuando cierran algunos lugares nocturnos.

    “Tenemos que seguir trabajando en ello, pero estamos felices de que durante estos 5 meses de operación de Terraza San Cristóbal no hayamos tenido eventos graves. Eso ha sido gracias al trabajo permanente que hemos hecho”, reiteró.

    Entre las medidas implementadas se encuentra un aumento en los patrullajes, aumento en las cámaras de televigilancia, y un plan de fiscalización permanente del sector.

    Según detallaron, las autoridades, las medidas también han permitido reducir los delitos contra la propiedad en un 24%. Además si se compara el período enero - febrero 2025 y 2026, los robos violentos bajaron un 58%; los robos con intimidación un 25%, y los robos en lugar no habitado y los de objetos de vehículos, han caído, ambos, en un 80%.

    Más sobre:Barrio BellavistaSeguridadProvidenciaJaime BellolioDelegación Presidencial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Lo más leído

    1.
    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    2.
    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    3.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    4.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    5.
    Reabre la Plaza Italia sin la estatua de Baquedano: Bellolio afirma que “solo faltan algunas voluntades” para el retorno

    Reabre la Plaza Italia sin la estatua de Baquedano: Bellolio afirma que “solo faltan algunas voluntades” para el retorno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Tengo poco poder de negociación”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana