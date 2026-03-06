Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

Las autoridades dieron a conocer este viernes que los delitos violentos se redujeron en un 38% en el sector de Bellavista Providencia durante 2025.

Según fue dado a conocer, las cifras llegan luego de una serie de medidas, entre las cuales se encuentra una mayor coordinación tanto con la municipalidad de Recoleta, como con el sector privado.

De acuerdo a lo que explicó el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, “cuando asumimos nosotros en la municipalidad teníamos cerca de 350 cámaras. Hoy día tenemos 836 cámaras operativas en nuestro Centro de Televigilancia y una de las zonas que tiene la mayor cantidad de cámaras es Bellavista (66)”.

“Eso gracias al trabajo con los vecinos, gracias al trabajo con los locatarios, como ha sido Terraza San Cristóbal y gracias también al trabajo colaborativo que hemos tenido con Carabineros de Chile, con la PDI, con la Delegación Presidencial y con la Municipalidad de Recoleta”, añadió.

Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán, detalló que “esto no es posible si no se incorporan los privados con estrategias colaborativas en materia de seguridad”, enfatizando que “aquí hemos visto un proyecto comercial, un centro gastronómico muy importante del barrio Bellavista que está dotado de cerca de 200 cámaras de televigilancia con inteligencia artificial, muchas de ellas para resguardar la seguridad en el interior del recinto, pero también con muchas cámaras hacia el exterior”.

Además agregó que “el trabajo que estamos haciendo en Bellavista y la contribución de Terraza San Cristóbal a la seguridad de la zona nos permite efectivamente dar una señal de que es posible la revitalización, la recuperación de este espacio en virtud de que las condiciones de seguridad así lo permiten”.

A pesar de la baja en las cifras, el edil de Providencia sostuvo que “tenemos todavía mucho trabajo que hacer”, añadiendo que ciertos delitos se concentran entre las 4 y las 6 de la madrugada, cuando cierran algunos lugares nocturnos.

“Tenemos que seguir trabajando en ello, pero estamos felices de que durante estos 5 meses de operación de Terraza San Cristóbal no hayamos tenido eventos graves. Eso ha sido gracias al trabajo permanente que hemos hecho”, reiteró.

Entre las medidas implementadas se encuentra un aumento en los patrullajes, aumento en las cámaras de televigilancia, y un plan de fiscalización permanente del sector.

Según detallaron, las autoridades, las medidas también han permitido reducir los delitos contra la propiedad en un 24%. Además si se compara el período enero - febrero 2025 y 2026, los robos violentos bajaron un 58%; los robos con intimidación un 25%, y los robos en lugar no habitado y los de objetos de vehículos, han caído, ambos, en un 80%.