Begoña Yarza, directora del Hospital Exequiel González Cortés: “Queremos abrir un espacio de discusión para generar un cambio”

“La pandemia develó que nuestro sistema sanitario tiene que mirarse nuevamente y volverse en el territorio, con la población, más participación y con un cambio en el modelo de prestadores”, señala la doctora Begoña Yarza, quien propone poner el foco en reformar a los prestadores de servicios.

“Es la cara del sistema, es el punto de contacto de la gente con el propio sistema. El valor del sistema sanitario es que las personas que son atendidas estén satisfechas, tengan adhesión y estén contentas, porque saben que el sistema les va a proveer salud y bienestar.

¿Cuál es el beneficio de sacar a la red asistencial del Ministerio de Salud?

El ministerio es el organismo rector que genera las grandes políticas. No puede estar preocupado por la gestión de redes, se le pide que esté al tanto de los problemas más urgentes, que genere políticas públicas y estrategias de largo plazo, pero no gestión operativa. No se ha instalado el bienestar de la población ni la calidad de vida de las personas como centro de las políticas públicas. Mientras no pongamos esto como centro, vamos a seguir teniendo políticas públicas con otro foco.

¿En qué está inspirada esta propuesta?

Primero, todos los que trabajamos hemos sido gestores de establecimientos públicos (directores de servicios, de hospitales, etc.) por lo que hay una cierta experiencia. Lo segundo, este modelo de agencia de medicina basada en la evidencia, de elementos de calidad, está inspirada en el modelo inglés, el que está probado como uno de los mejores modelos de salud del mundo. En el caso de sacar del ministerio la gestión operativa, en Chile existió un formato así después de la reforma del año 52. Existió un formato en que había una estructura que dirigía la gestión operativa. No queremos la misma, sino que queremos que la estructura sea más permanente y que no esté tan vinculada a los cambios de gobierno, que sea más técnica y de gestión de prestadores.

¿Qué acogida ha recibido la propuesta?

Ha sido buena. No creemos que tenemos toda la razón, eso no existe. Queremos abrir un espacio de discusión para generar un cambio y una reforma para los prestadores. Ha habido muchas discusiones sobre el tema de Fonasa y sobre financiamiento; pero no ha habido una profunda discusión sobre una reforma a los prestadores. Creemos que es la reforma que ha sido olvidada.