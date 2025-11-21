Bienes Nacionales asegura que el gobierno no ha desistido de la compra de inmuebles del expresidente Aylwin

Luego que la familia del expresidente Patricio Aylwin diera a conocer que el gobierno decidió no perseverar en el procedimiento de compra de los inmuebles que pertenecieron al fallecido exmandatario, desde el Ministerio de Bienes Nacionales se apuraron en precisar que ello no implica que se haya desistido de adquirir esas propiedades contiguas en Providencia.

En la cartera explican que la adquisición no se frenó, precisando que con la finalidad de proteger el inmueble, “se avanzará con su declaratoria como Monumento Histórico para retomar posteriormente su adquisición mediante un nuevo proceso de compra”.

“El Estado sigue considerando necesario proteger el legado del expresidente Aylwin”, recalcaron.

De esta forma, se busca asegurar el éxito de la operación que resultó interrumpida por la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende.

A fines de 2024, el gobierno había anunciado la compra de las propiedades de los dos exmandatarios en Providencia para que se convirtieran en museos.

Los dos inmuebles que pertenecieron al expresidente Aylwin están ubicados en forma contigua, en la calle Arturo Medina 3678 y 3684.