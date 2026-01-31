SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    La medida forma parte del proceso de regularización por emergencia 2026, que se activa en situaciones de catástrofe y que busca otorgar certeza jurídica a las familias que no cuentan con un título de dominio sobre el inmueble donde residen, facilitando además los procesos posteriores de reconstrucción.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    En el contexto de la emergencia provocada por los incendios forestales registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, el Ministerio de Bienes Nacionales inició un proceso extraordinario de regularización de títulos de dominio para las personas afectadas por la catástrofe, el que permitirá legalizar la propiedad de terrenos y viviendas de manera expedita y gratuita para quienes cuenten con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

    La medida forma parte del proceso de regularización por emergencia 2026, que se activa en situaciones de catástrofe y que busca otorgar certeza jurídica a las familias que no cuentan con un título de dominio sobre el inmueble donde residen, facilitando además los procesos posteriores de reconstrucción.

    Proceso extraordinario y gratuito

    El procedimiento se basa en el Decreto Ley N° 2.695/79, que faculta al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar la posesión material de un inmueble y otorgar el título de dominio de la propiedad. En este caso, la excepcionalidad radica en la gratuidad del trámite y la reducción de los plazos de tramitación, manteniéndose los requisitos legales vigentes para la regularización ordinaria.

    El proceso está dirigido a personas que no poseen título de dominio del terreno o vivienda donde habitan y que resultaron afectadas por los incendios ocurridos en enero de 2026 en Ñuble y Biobío. Entre los requisitos se encuentra contar con la FIBE, que la propiedad esté ubicada en una zona afectada por la emergencia y que se acrediten las condiciones legales exigidas por la normativa de urbanización vigente.

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío LUKAS JARA/ATON CHILE

    El plazo máximo para presentar solicitudes de saneamiento del dominio por emergencia vence el 31 de julio de 2026.

    En condiciones normales, el trámite de regularización tiene un costo aproximado de $442.185 a nivel nacional, dependiendo del tipo de inmueble y otros factores. En el contexto de emergencia, el procedimiento será gratuito para quienes cumplan con los requisitos.

    Autoridades destacan impacto en la reconstrucción

    El delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, destacó la relevancia del proceso para las familias afectadas, señalando que el acceso al título de dominio es clave para la reconstrucción posterior.

    “Queremos reforzar este llamado que ha hecho el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a una política de emergencia que es muy relevante, que dice relación con la obtención de títulos de dominio para familias afectadas por los incendios forestales (…) que les va a permitir tener el avance en materia de reconstrucción que viene posterior con el Ministerio de Vivienda”, señaló.

    Asimismo, explicó que Bienes Nacionales también está entregando copias de títulos de dominio a personas y organizaciones que perdieron su documentación en los incendios. “En este caso lo que está haciendo la Seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío es entregar copias de esos títulos de dominio que les van a servir mucho para el proceso también de reconstrucción”, sostuvo.

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Importancia del título de dominio y plazos de tramitación

    El seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Sebastián Artiaga, subrayó que los incendios han evidenciado una problemática estructural relacionada con la falta de regularización de la propiedad.

    “Muchas familias viven en sus hogares por años o incluso décadas pero sin tener un documento que los acredite como propietarios (…) que va a ser fundamental en todo el proceso de reconstrucción”, indicó.

    El seremi detalló que el proceso extraordinario contempla gratuidad y reducción de plazos, proyectando una tramitación de aproximadamente 10 meses desde el inicio del procedimiento. “Cuando hablamos de gratuidad es independiente del Registro Social de Hogares (…) y cuando hablamos de un procedimiento expedito, proyectamos una demora de aproximadamente 10 meses en que podamos tener el título de dominio”, señaló.

    Además, destacó el impacto económico del beneficio, considerando que el costo promedio de un proceso de regularización puede alcanzar los 500 mil pesos. “Esto va a ser un beneficio directo al bolsillo de las familias respecto de ese ahorro”, afirmó.

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Artiaga señaló que el título de dominio es un requisito fundamental para acceder a subsidios de reconstrucción del Servicio de Vivienda y Urbanismo. “Otorga la seguridad y la certeza jurídica de vivir en lo propio y además es la base para que el Serviu pueda aplicar el subsidio para la construcción de la vivienda definitiva”, explicó.

    Respecto de las personas que ya contaban con título de dominio pero perdieron su documentación, el seremi explicó que se está realizando un proceso de reconstitución de la inscripción. “Estamos llevando adelante un proceso de reconstitución de la inscripción de regularización (…) lo vamos a hacer con cada una de las familias que han sido afectadas por este incendio forestal”, sostuvo.

    Más sobre:Bienes NacionalesIncendios ForestalesÑubleBiobíoTerrenosEmergenciaFIBE

