“Blanco principal”: detienen a exsargento del Ejército que se mantenía prófugo por investigación de narcomilitares

La Fiscalía de Tarapacá informó que durante la tarde de este lunes, personal del OS-7 de Carabineros detuvo en Colchane a un exsargento del Ejército que se encontraba prófugo en el marco de la investigación por una red de tráfico de drogas conformada por funcionarios de la institución militar.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, había definido al exfuncionario como “un blanco principal” en la indagatoria.

El exuniformado pasará a control de detención al mediodía de este martes en el Juzgado de Garantía de Iquique y será formalizado por un fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.

Con este último detenido, suman ocho los exmilitares, además de una civil, que formarían formar parte de esta organización que comercializaba droga entre Tarapacá y la Región Metropolitana.

El pasado 26 de junio, la Fiscalía de Tarapacá formalizó y logró la prisión preventiva de siete exsuboficiales de la 2° Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte y una civil, que montaron una caravana de vehículos para mover por tierra hacia el sur 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base.

Habrían sido 11 los viajes en los que el grupo logró trasladar droga desde un campamento en Alto Hospicio, donde estaba su base de operaciones, hasta narcotraficantes de la Región Metropolitana.