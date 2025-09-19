Boric destaca labor de las FF.AA. en la frontera y afirma que los casos de narcotráfico “han logrado ser encapsulados”

Al finalizar la Parada Militar 2025, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los cuestionamientos en torno a la presencia de militares vinculados a casos de narcotráfico, respaldando las palabras del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien los calificó como “verdaderos traidores”.

El Jefe de Estado manifestó que “las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras”, asegurando que, al inicio de su mandato, “estaban desbordadas”.

“Mediante una modificación constitucional, y la labor del Ejército, hemos fortalecido muchísimo el control, en particular en el norte. Esto, además del estado de excepción en la macrozona sur, y la labor en las catástrofes, tanto en los incendios del sur y Valparaíso, donde las FF.AA. jugaron un rol central”, afirmó.

Respecto a los casos de narcotráfico que han sacudido a las FF.AA. en los últimos meses, Boric precisó que solicitó un reporte al jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Leonardo Romanini, con propuestas para enfrentar eventuales irregularidades dentro de las instituciones.

“Me hizo un informe muy detallado, con propuestas consensuadas por las tres ramas”, detalló.

Asimismo, el Presidente aseguró: “concuerdo con el general Iturriaga, que desprestigiar a instituciones de esta manera es una traición a la patria. Por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso está presa y procesada”

En esa línea, Boric envió un mensaje a la ciudadanía, asegurando que “puedo dar seguridad a todos los chilenos que las FF.AA. son íntegras, que se está combatiendo en su interior cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley, y que estos casos han logrado ser casos encapsulados y no vamos a permitir que sigan pasando”.

Última Parada Militar de Boric

En su última Parada Militar como Presidente, el Presidente aseguró “estar orgulloso de lo que hemos hecho, de que hemos honrado a las instituciones"

“Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y convicción respecto a su permanencia en Chile, y creo que hemos demostrado que el país se construye sobre hombros de gigante, por tanto estamos honrando las tradiciones con cambio”, señaló.

En ese sentido, Boric insistió en que el compromiso de su administración ha sido permanente, señalando que “hemos dado lo mejor de nosotros y todavía queda mucho trabajo”, aseguró, en referencia a los meses que restan para concluir su período.

“Quedan seis meses donde hasta el último día vamos a dar lo mejor de nuestro esfuerzo. Yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria”, sentenció.