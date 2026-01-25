SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Brigadistas argentinos arriban a Ñuble para asistir el combate de los incendios

    La delegación de 18 integrantes proveniente de Neuquén se divide en especialistas en siniestros de este tipo y personal sanitario.

    Por 
    Diego Quivira

    Tras la llegada de la primera delegación proveniente de Uruguay este viernes, el equipo de 18 brigadistas argentinos es el segundo equipo internacional en llegar a la Región de Ñuble. Los incendios en la zona afectan, principalmente, a las comunas de Ránquil y Quillón, municipios donde el fuego ha quemado en total más de 7 mil hectáreas.

    El delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, recibió a la delegación y manifestó que “sabemos que van a ser un gran aporte porque tienen experiencia, tienen el ánimo y la disposición de trabajar en conjunto con equipos que son hermanos y saben que requieren la colaboración entre ellos”.

    Rodrigo García, Delegado Presidencial en Ñuble, y Sebastián Vergara, Subsecretario de Bienes Nacionales, agradecen a brigadistas argentinos.

    El equipo que arribó a Ñuble llegó por tierra desde la provincia argentina de Neuquén. Y está conformado por brigadistas especializados en combate de fuego y personal de sanidad. Este último integrado por un enfermero, un médico, una ambulancia y tres camionetas.

    A los agradecimiento del delegado se sumó Sebastián Vergara, Subsecretario de Bienes Nacionales y enlace de Gobierno en la región: “Hemos llegado hoy, en esta mañana, para agradecer en nombre del Gobierno de Chile y del Presidente Gabriel Boric, a estos 18 mujeres y hombres que cruzaron la cordillera de manera desinteresada”.

    La situación en Ñuble

    De un total de 242 viviendas destruidas por el fuego en la Región de Ñuble, 139 pertenecían a la comuna de Quillón, según informó la Seremi de Desarrollo Social y Familia este viernes. Es decir, un 57% de las residencias afectadas en la zona estaban ubicadas en aquel municipio. En la lista, los siguientes sectores más afectados son Bulnes, con 63 casas quemadas, y Ránquil, con 18.

    En Maule, Ñuble y Biobío, durante la semana se sumaron 250 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal para combatir los incendios.

    Al respecto, el jefe de Defensa Nacional en Ñuble, Carlos Urrutia, manifestó que “la oportunidad de tener aquí otra brigada de un país hermano es tremenda. Hoy recibimos a 18 brigadistas argentinos, quienes por tierra han hecho un tremendo viaje con sus medios para ayudarnos y darle un descanso a nuestros brigadistas de Conaf”.

