Bus RED Movilidad cayó a la Autopista Central desde paso nivel: hay once involucrados lesionados

Un bus de RED Movilidad se vio involucrado en un grave accidente de tránsito durante la madrugada del sábado, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, a eso de las 05.50 am el bus del transitaba por la intersección de avenida Departamental y calle José Joaquín Prieto cuando un vehículo menor que transitaba de sur a norte se cruzó en su camino.

La capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, oficial de ronda de la Prefectura Sur, explicó que aparentemente el vehículo particular no habría respetado la luz roja que le indicaba que debía detenerse e impactó al bus del recorrido 107, que por proyección cayó desde el paso nivel a la Autopista Central.

Los nueve pasajeros del bus y el conductor quedaron con lesiones menos graves, de acuerdo con lo informado por la institución policial. Mientras que el conductor del vehículo particular es quien posee heridas más graves, ya que mantiene fracturas en sus piernas. El personal policial que estuvo en contacto con él manifestó que éste no tenía hálito alcohólico, pero que de todas maneras tendrá que someterse a la alcoholemia correspondiente. Asimismo, se determinó que no tenía los documentos asociados al vehículo ni la licencia de conducir.

Otros dos vehículos que transitaban por la autopista también registraron daños por la caída de escombros que generó el siniestro vial, pero los ocupantes no resultaron lesionados.

“Tanto Carabineros como Bomberos y varias ambulancias concurrieron al lugar para poder llevarse a los pasajeros a distintos lugares, a distintos centros asistenciales para poder dar una atención bastante rápida e inmediata. Y en estos momentos nos encontramos trabajando con las grúas para tratar de sacar lo antes posible el bus del lugar y poder habilitar la autopista central, ya que es una vía primordial para los santiaguinos. Y de igual forma, el vehículo menor ya fue retirado de acá del sector”, acotó la oficial.