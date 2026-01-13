Búsqueda de Luz Espinosa en Malloa: fiscal señala que deben confirmar si hallazgos de ropas y calzado pertenecen a la víctima

La Policía de Investigaciones (PDI) reportó el hallazgo de un zapato y ropas en la ribera del Río Claro en la búsqueda de Luz Espinoza (55), mujer desaparecida en la comuna de Malloa desde el pasado 31 de octubre.

En el operativo participaba personal de la policía civil, el Ejército de Chile y voluntarios de Bomberos, en total hacen más de 120 efectivos. Se está trabajando en tres puntos de interés que no habían sido rastreados.

El fiscal Claudio Riobó apuntó que “ha sido compleja la investigación en el sentido de que desde el 30 de octubre que no se tiene noticias de la señora Luz y, a pesar de las múltiples pesquisas que se han realizado durante este tiempo, no han existido resultados hasta el momento. Por lo tanto, obviamente entenderán que es una causa compleja” .

Asimismo, indicó que si bien encontraron ropa y calzado, deben realizar las diligencias para confirmar si son de la víctima , o quedan descartadas de la investigación.

Por su parte, desde la PDI, el subprefecto Juan Reyes, de la Brigada de Homicidios de Rancagua, señaló que “efectivamente se han encontrado algunos hallazgos, lo cual tiene que ser verificado por el personal especializado, ligado directamente con la investigación, que son los oficiales de casos que están en terreno, como asimismo el contacto directo que tenemos con la familia”.