“Cada vez que se tomen el establecimiento lo voy a desalojar”: la advertencia de Desbordes a las protestas estudiantiles en Santiago

Las tensiones entre los estudiantes de liceos emblemáticos de Santiago y el alcalde de esa comuna, Mario Desbordes, continúan. El fin de semana la Municipalidad ordenó el desalojo de los cinco establecimientos que se mantenían tomados, y para esta jornada, los alumnos de varios colegios tienen agendadas asambleas para definir una eventual nueva movilización.

En ese escenario, en diálogo con Radio Agricultura, el jefe comunal advirtió: “Cada vez que se tomen el establecimiento lo voy a desalojar”.

“Aparte de establecer medias de seguridad, expulsar a los que se ha sorprendido intentando organizar a la comunidad que se opone, la verdad, ¿Qué más puedo hacer?“, se cuestionó el alcalde.

En ese sentido, indicó que si los estudiantes “quieren manifestarse lo pueden hacer pacíficamente. Si quieren hacer una marcha, vienen a hacer un sitting se sientan aquí en la plaza para protestar pacíficamente. Yo no tengo ningún problema. Pero no pueden obligar a perder clases al 99% que quieren estar en clases. Eso yo no lo voy a tolerar”, aseveró.

Desbordes aseguró que está al tanto de los petitorios estudiantiles, que solicitan en su mayoría mejoras en infraestructura. Con ello afirmó: “Me he reunido con todo el que lo ha pedido”.

Respecto a los problemas en infraestructura en los establecimientos emblemáticos, el alcalde apuntó a la gestión de su antecesora Irací Hassler.

“Gastamos 4.500 millones de pesos a principios del año en arreglar, reparar los distintos establecimientos de la comuna. 44 establecimientos. Ahora me dicen que quieren reparación de los baños, que fueron reparados el año pasado, que estaban impecables. Entonces, no hay ni siquiera un análisis porqué se arreglan los baños en marzo y en agosto ya están destruidos”, señaló.

En ese sentido, planteó que analizarán la situación y verán de dónde sacan los recursos, acusando que Hassler “puso en el presupuesto de 2025 que el déficit de educación eran $11.000 millones, la verdad que nos dejó con un déficit de $25.000 millones”.