Cadem: 52% cree que Kast debiese respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

La última encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem y correspondiente a la cuarta semana de diciembre, situó en el centro del debate político el eventual respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según el sondeo, un 52% de los encuestados considera que el republicano debiese apoyar la postulación de la exjefa de Estado, mientras que el resto se reparte entre quienes se oponen (38%) o no tienen una opinión definida (10%).

El resultado adquiere especial relevancia a la luz del reciente encuentro sostenido entre Kast y Bachelet el pasado 22 de diciembre en las dependencias de Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

Se trató de la primera reunión bilateral entre ambos, históricamente ubicados en veredas políticas opuestas. El diálogo, que se extendió por casi dos horas -mucho más de lo previsto-, abordó materias como seguridad, defensa, infancia y, de manera indirecta, la eventual nominación de la exmandataria al máximo cargo de Naciones Unidas.

Pese a ello, Kast optó por no adelantar una definición y señaló que cualquier pronunciamiento se realizará una vez que asuma la Presidencia, el próximo 11 de marzo.

Gobierno de Kast

En paralelo, la encuesta arroja un clima de expectativas mixtas respecto del futuro gobierno. Un 55% de los consultados cree que a Chile le irá bien bajo la administración de Kast, cifra que se mantiene sin variación respecto de la semana anterior.

En contraste, aumentó de 20% a 23% el grupo que estima que al país le irá mal, mientras que un 18% considera que el desempeño será regular. En este contexto, un 46% de las personas sondeadas sostiene que Chile va por un buen camino, el nivel más alto registrado desde marzo de 2022.

El estudio también indagó en las preferencias ciudadanas sobre la conformación del próximo gabinete. Un 54% se manifestó de acuerdo con que ejecutivos del sector privado asuman cargos ministeriales, mientras que un 46% respalda la inclusión de exgenerales o excomandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

En sentido contrario, un 56% se opone a que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio integren el gabinete, mientras que un 58% se opone cuando se trata de parlamentarios escogidos en el último proceso electoral de 2025.

En materia de alianzas políticas, el 53% considera que Kast debiese sellar acuerdos tanto con Renovación Nacional como con el Partido Nacional Libertario. El respaldo baja al 50% en el caso de la UDI, 46% con Demócratas, 45% con el Partido de la Gente, 44% con el Partido Social Cristiano y 38% con Evópoli. Amarillos aparece como la única colectividad –entre las opciones- con mayoritaria oposición a una alianza, con un 42% en contra y un 33% a favor.

Presidente Boric

Respecto del actual gobierno, el estudio de opinión muestra una leve mejora en la evaluación del Presidente Gabriel Boric. En la cuarta semana de diciembre, un 35% aprueba su gestión, dos puntos más que la medición anterior, mientras que un 59% la desaprueba.

El Mandatario cierra 2025 con un 32% de aprobación y un 63% de desaprobación, cifras similares a las de 2024.

No obstante, en los últimos 19 meses ha disminuido el porcentaje de quienes declaran no gustar del Presidente y consideran que ha hecho un mal gobierno, pasando de 58% a 50%, mientras que quienes dicen gustar de él y evaluar positivamente su gestión aumentaron de 20% a 30%.