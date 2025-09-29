Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

La última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la cuarta semana de septiembre, reveló un respaldo ciudadano a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para convertirse en Secretaria General de Naciones Unidas, propuesta que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su gira a la 80ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

De acuerdo con el sondeo de opinión, un 57% de los consultados se mostró de acuerdo con que una eventual elección de la exmandataria en el alto cargo representaría un orgullo nacional, mientras que un 42% se manifestó en desacuerdo.

La encuesta también midió la percepción sobre el rol de la oposición frente a esta postulación. En este ámbito, un 54% señaló que los candidatos presidenciales opositores debiesen apoyar la candidatura de Bachelet, en contraste con un 43% que no comparte esa idea.

En relación con la gira presidencial, un 79% de los consultados dijo haber escuchado o sabido de la visita del Mandatario a Nueva York, y entre ellos, un 48% evaluó su gestión de manera positiva.

El estudio incluyó además preguntas sobre la situación mundial, donde un 94% de los encuestados cree que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que un 86% plantea lo mismo respecto al conflicto en Gaza. Asimismo, un 75% respalda la intervención militar de EE.UU. en las costas de Venezuela.

No obstante, existe una visión crítica sobre el rol de Naciones Unidas, debido a que un 71% piensa que muchas de sus decisiones son “palabras vacías”, y en los últimos 15 meses cayó de 52% a 43% la proporción de personas que tienen una imagen positiva o muy positiva de la organización.

Finalmente, un 52% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con la idea de que las políticas energéticas verdes están arruinando a muchos países, mientras que un 36% las cuestiona en esa dirección.