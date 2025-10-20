SUSCRÍBETE
Nacional

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Según la medición correspondiente a la tercera semana de octubre, la candidata de la centroizquierda alcanza un 26% de las preferencias, seguido por José Antonio Kast con un 22%.

Por 
Roberto Martínez
Candidatos presidenciales 2025

La última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, mantiene el escenario competitivo en la carrera presidencial, en la misma semana en que se estrenó la franja electoral televisiva.

El estudio de opinión muestra que la exministra Jeannette Jara lidera en intención de voto en primera vuelta con 26%, seguido por José Antonio Kast con 22%, mientras que Evelyn Matthei figura en tercer lugar con 14%.

A ellos, les sigue el diputado nacional libertario Johannes Kaiser con 12% y el líder del PDG, Franco Parisi con 11%.

Más atrás aparece el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls con 4%, el profesor Eduardo Artés con 1%, mismo porcentaje que obtiene el aspirante progresista Marco Enríquez-Ominami. Asimismo, el 9% de la población encuestada señala que no votaría, no sabe o no responde.

Cuando se considera una base 100 (aquellos decididos a votar si la elección fuera el próximo domingo), las cifras difieren ligeramente: Jara se ubica en 29% (2 puntos menos que medición anterior), Kast en 24% (1 punto menos), Matthei con 16%, Kaiser en 13%, Parisi en 12%, Mayne-Nicholls en 4%, y Artés y Enríquez-Ominami mantienen 1% cada uno.

Simulaciones de segunda vuelta

El sondeo también incluye escenarios hipotéticos de balotaje entre los principales candidatos.

Según se da a conocer, en una eventual segunda vuelta entre Jara y Kast, la carta oficialista sería vencida por 16 puntos (33% vs 49%). Frente a Matthei, Jara perdería por 18 puntos (30% vs 48%).

Ante Parisi, la exministra perdería por 7 puntos (33% vs 40%), mientras que contra Kaiser, Jara perdería por 5 puntos (35% vs 40%).

En tanto, contra Harold Mayne-Nicholls, la candidata del pacto Unidad por Chile ganaría con 1 punto (33% vs 32%), y en balotaje con Enríquez-Ominami, Jara triunfaría con una diferencia sería de 12 puntos (33% vs 21%).

Más sobre:Elecciones presidencialesEncuesta CademJeannette JaraJosé Antonio KastEvelyn MattheiJohannes KaiserFranco ParisiHarold Mayne-NichollsEduardo ArtésMarco Enríquez-Ominami

