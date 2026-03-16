Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

La primera encuesta Plaza Pública elaborada por la consultora Cadem tras el inicio del mandato del presidente José Antonio Kast reveló un escenario inédito en la política reciente chilena: el nuevo gobierno alcanza simultáneamente la mayor aprobación y la mayor desaprobación registradas en la primera semana de una administración desde 2010.

Según el sondeo correspondiente a la segunda semana de marzo, un 57% de los encuestados aprueba la gestión inicial del mandatario, mientras que un 34% declara desaprobarla.

Estas cifras superan los niveles de apoyo que registraron en sus respectivos comienzos los gobiernos de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Presidentes en su Cuenta Pública.

En el caso de Piñera, la aprobación inicial fue de 52% en su primer mandato y 51% en el segundo; Bachelet alcanzó 52% en su segundo periodo, mientras que Boric comenzó con 50%.

Sin embargo, el rechazo hacia Kast también marca un récord para este punto del mandato, con un 34% de desaprobación que supera los niveles observados en los gobiernos anteriores, que oscilaron entre 20% y 29% en sus primeras mediciones.

El estudio de opinión también abordó la percepción ciudadana respecto al contexto político y social del país. En ese sentido, un 58% de los encuestados considera que Chile necesita un “gobierno de emergencia”, mientras que un 41% se manifiesta en desacuerdo con esa idea.

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico encabezan las prioridades, con un 61% de menciones. En segundo lugar, se ubica la economía y el empleo, con un 41%, y en tercer lugar la inmigración, con un 21%.

Expectativas ante promesas de campaña

La encuesta también indagó en las expectativas de la ciudadanía respecto al cumplimiento de algunas promesas asociadas al nuevo gobierno.

Entre las medidas consideradas más probables de concretarse, destacan la eliminación de permisos para facilitar inversiones, con un 64%, así como la posibilidad de que los colegios públicos vuelvan a seleccionar alumnos, que también alcanza el mismo porcentaje.

A esto se suma el control de la inmigración irregular y el ordenamiento de las fronteras, con un 61% de quienes creen que esa promesa podría cumplirse.

En contraste, los encuestados muestran mayor escepticismo frente a otros compromisos del programa. Entre las iniciativas consideradas menos probables de lograr, figuran la reducción drástica de los homicidios, con 45%, y la disminución de las listas de espera en salud, con 41%.

Opinión dividida en decisiones políticas

El sondeo también consultó por algunas decisiones y debates políticos recientes.

Uno de ellos es la posibilidad de indultar a carabineros o militares condenados en el contexto del estallido social, propuesta frente a la cual un 51% manifestó estar en desacuerdo.

Respecto a una eventual retirada del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, las opiniones se encuentran divididas, ya que un 45% está de acuerdo con retirar el respaldo, mientras otro 45% se muestra en desacuerdo.

José Antonio Kast y Michelle Bachelet

Otro tema consultado fue la decisión de pausar el proyecto del cable submarino entre Chile y Asia impulsado por empresas chinas, medida con la que 52% está de acuerdo y 37% en desacuerdo.

Asimismo, un 43% expresó rechazo a la declaración conjunta del gobierno chileno con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras, iniciativa vinculada a la cooperación estratégica en recursos naturales.

Conocimiento y evaluación del gabinete

En relación con el gabinete ministerial, la encuesta revela que solo seis ministros superan el 50% de nivel de conocimiento entre la ciudadanía.

La lista la encabeza la ministra de Energía, Ximena Rincón, con un 80% de reconocimiento, seguida por la titular del Deporte, Natalia Duco, con 79%. Más atrás aparecen la vocera de gobierno, Mara Sedini (67%), el ministro de Vivienda, Iván Poduje (58%), la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (52%) y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (50%).

En términos de evaluación positiva, la mejor posicionada es la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien alcanza 80% de aprobación. Le siguen la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, ambas con 79% de evaluación favorable.

En el extremo opuesto aparecen como las autoridades peor evaluadas la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Martin, con 33%, la vocera Mara Sedini con 36%, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, con 46%.

Finalmente, la encuesta también consultó por la percepción de influencia dentro del gabinete.

Según los resultados, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, es considerado el más influyente, con un 26% de menciones. Le siguen la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con 24%, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con 23%.