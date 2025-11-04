Cámara aprueba nueva prórroga para que FF.AA. resguarden zonas fronterizas del norte del país

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta jornada la solicitud para prorrogar el decreto que permite a las Fuerzas Armadas custodiar las zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

La medida ha regido, mediante varias prórrogas, desde el 24 de febrero de 2023. Con esta aprobación, y en caso de que el Senado lo apruebe, esta disposición se hará efectiva por 90 días más. Se espera que la Cámara Alta someta a votación esta solicitud pasadas las 16.00 horas de este martes.

El decreto permite a las Fuerzas Amadas "contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.

Lo anterior, según el proyecto, con el propósito de “controlar los niveles de migración y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ella y, por otro, asegurar la protección necesaria de la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas”.