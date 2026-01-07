SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cámara Baja respalda proyecto que permite el porte permanente de armas de fuego a carabineros

    La iniciativa, que avanzó a su segundo trámite legislativo, busca reemplazar la ley actual que solo permite entregar un arma de cargo a cada funcionario policial en situaciones oficiales y dentro del horario laboral.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial

    La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para permitir que sus funcionarios porten de manera permanente armas de cargo, incluso si estos se encuentran fuera de servicio.

    La iniciativa, que avanza a su segundo trámite legislativo, busca reemplazar la ley actual que solo permite entregar un arma de cargo a cada funcionario policial en situaciones oficiales y dentro del horario laboral, por medio de una norma facultativa que les permitiría dicho porte.

    Este criterio confirma lo resuelto por la comisión de Defensa, donde la modificación fue previamente aprobada, considerando el costo fiscal que representaba la medida. Así, el texto define la autorización del porte permanente de armas “dentro y fuera de las reparticiones de la institución, bajo las condiciones que establecerá en un reglamento”.

    “El escalafón a que pertenezcan los funcionarios autorizados, las características de las armas de cargo, los requisitos para su uso y los protocolos para su manejo, custodia y eventual devolución serán regulados por el reglamento mencionado”, indica.

    El debate

    Con 105 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones, los parlamentarios plantearon reparos y diferencias ante el segundo informe del proyecto que modifica la Ley 18.961.

    Por una parte, parlamentarios acusaron al Ejecutivo de no garantizar los recursos para una provisión completa de armas a sus funcionarios, mientras que otros parlamentarios criticaron la efectividad de la medida y los riesgos que contrae el porte de armas, debido al desconocimiento del reglamento.

    Bajo esta premisa, el proyecto señala que es necesaria una norma de mayor jerarquía para autorizar la posibilidad de portar armas de servicio en horario “de franco”, y así, llenar el vacío legal que los autores del proyecto mencionaban.

