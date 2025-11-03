OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Camión termina volcado tras chocar con bus RED en el centro de Santiago: tránsito es suspendido en plena hora punta

Desde Carabineros precisaron que el bus transitaba sin pasajeros y que solo los conductores de ambas máquinas se vieron involucrados en el accidente.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Alta congestión ha generado un accidente de tránsito que se registró la mañana de este lunes en el centro de Santiago, donde un bus del transporte público, del sistema RED, chocó con un camión.

El hecho ocurrió cerca de las 6.00 de la mañana en la intersección de las calles Santa Isabel y Carmen, donde el camión terminó volcado, tras ser impactado de frente por la máquina.

Si bien, aun no se conocen detalles del accidente, se sabe que el bus transitaba de norte a sur por la calle Carmen, cuando impactó al camión que conducía por avenida Santa Isabel con dirección al oriente.

Desde Carabineros precisaron que el bus transitaba sin pasajeros y que solo los conductores de ambas máquinas se vieron involucrados en el accidente.

La situación ha generado alta congestión, por darse ad portas del inicio de la hora punta.

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito se mantendrá suspendido en el cruce de Santa Isabel con Carmen por lo menos hasta las 8.00 de la mañana.

La situación debería regularizarse una vez que la grúa retire a los vehículos y así despeje el área.

