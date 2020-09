Camioneros deponen huelga, pero advierten que solo es una “suspensión”

“Esto pudo haber terminado el domingo, pero las negociaciones y conflictos están siempre cruzados por las disputas en las organizaciones por lograr algo de más”.

De esta manera, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dio por cerrado su primer conflicto desde que asumió la cartera. Ahora, sin embargo, quedó a la espera de una amenazante acusación constitucional en su contra, tras sellar el acuerdo con la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) para que depusieran el paro que duró siete días.

El conflicto preocupó sobremanera en La Moneda, pero finalmente logró desactivarse ayer, antes de las 14 horas, luego de que el gremio acogiera un conjunto de propuestas del Ejecutivo, en que se comprometían, principalmente, a mejorar la seguridad en la Macrozona Sur y en la Ruta 68; establecer una mesa de trabajo hasta marzo de 2021; instalar lectores de patentes; cámaras en la zona de conflicto; crear una Política Nacional de Seguridad en Carreteras; disponer de un fondo de reparación a las víctimas de atentados terroristas; tener un sistemas de peaje free-flow y estudiar la posibilidad de establecer una tarifa plana los fines de semana y feriados en las rutas 68 y 78. Este último punto resultó ser clave.

Desde el fin de semana que las negociaciones con el gremio de los camioneros avanzaban de buena manera. Al igual que ahora, en la propuesta extendida a la CNTC el fin de semana, Interior ofrecía mejorar la seguridad en las rutas de la Macrozona Sur y disponer de un fondo de reparación a las víctimas. Ese era el acuerdo que hasta el domingo estaba pactado.

Sin embargo, el lunes aparecieron las voces de la Federación de Camioneros de la V Región (Fedequinta), quienes bloquearon algunos puntos de tránsito en la Ruta 68 y 78 de la Región de Valparaíso, reclamando que también necesitaban vías seguras y contar con un fondo de reparación por ataques delictuales.

El gobierno se negó y no cedió. Así comenzó la frenética búsqueda de un acuerdo, donde el Ejecutivo comenzaba a perder la paciencia. Incluso, durante la mañana de ayer, en La Moneda comentaban que estaban firmadas cuatro querellas que invocaban la Ley de Seguridad del Estado, por los problemas de abastecimiento.

Pero no fue necesario. Fedequinta bajó la movilización ayer cerca de la una de la tarde. Luego hizo lo mismo la Federación de Camioneros del Sur, y todo se oficializó pasadas las 14.00.

Fue el propio Presidente Piñera quien destacó el fin de la manifestación: “El gobierno se ha comprometido a impulsar un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en carreteras de los transportistas y dar mayor apoyo a las víctimas de terrorismo”, dijo.

El acuerdo, además, estableció la creación de un grupo de trabajo, con representantes del gobierno y el gremio, para seguir las medidas anunciadas, que se constituirá a más tardar en 15 días más, con sesiones cada dos semanas, hasta marzo del 2021.

El gobierno tomó el acuerdo como un respiro de alivio, pero no así los camioneros, quienes tuvieron más de un roce para llevar a cabo las negociaciones. Su presidente, Sergio Pérez, dice que todo está zanjado y no hay problemas en la interna. El transportista, sin embargo, lanzó una advertencia: “La movilización solo se suspende. ¿Hasta cuándo? Suspendimos la movilización mientras las autoridades de la República hagan la pega. Si no, retomaremos la movilización con mucha mas fuerza que la de estos días. Iremos al Congreso para fiscalizar que los proyectos de ley se aprueben”, dijo.

El recorrido para lograr un acuerdo entre el gobierno y los camioneros fue largo y tuvo varios actores. Desde el ministro Pérez y el subsecretario Juan Francisco Galli, hasta personeros que no habitan La Moneda.

Uno de ellos fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. El líder de los empresarios entró durante el fin de semana para lograr “aunar” un acuerdo entre el gobierno y los camioneros.

En La Moneda, Sutil mantuvo conversaciones con el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, y al momento de relacionarse con la CNTC, su interlocutor fue Sergio Pérez.

El otro “negociador” fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien sostuvo conversaciones con la mesa directiva de la CNTC, para poder convencerlos de que depusieran el paro. El MOP, incluso, tendrá un rol en lo que viene a futuro, pues estará a cargo de la elaboración de un informe técnico para disponer cómo se implementarán las 60 cámaras de seguridad en las rutas y los 53 lectores de patentes de camiones.