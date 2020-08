Camiones bloquean accesos a puertos de Valparaíso y San Antonio

“Desde mañana (lunes) no pasará ningún camión. Tuvimos dos meses de un justo estallido social y no se desabasteció Chile, por tanto, creo que eso hoy no es tema” dice Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta), sobre el bloqueo de los accesos de Puerto Valparaíso –por el camino La Pólvora– y de tres terminales de Puerto San Antonio: Panul, DP World e IST.

La movilización se inició el jueves, en el marco del paro camionero que se extiende de manera indefinida por distintos puntos del país, y que es liderado por Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC).

En la bahía de San Antonio, cuatro naves permanecen a la gira, sin poder descargar en Puerto Panul 210 mil toneladas de soya, maíz y trigo. “Por el puerto de San Antonio ingresa el 90% de los granos que se consumen en Chile. Esa carga solo se transfiere por ese terminal, especializado para proteína vegetal, pero sin áreas de acopio”, explicó el gerente de asuntos públicos de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Carlos Mondaca.

Respecto de las naves que portan contenedores, “no hay novedad por el momento, pero el puerto ya alcanza el 80% de su capacidad de acopio”, aseguró Mondaca.

Por su parte, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) informó que, por ahora, el espacio dispuesto resulta suficiente “en función del número de naves atendidas. Si el paro se extiende, más allá del miércoles se activan planes de contingencia, que básicamente consisten en habilitar áreas adicionales de respaldo en el recinto portuario para almacenamiento temporal, mientras las cargas no puedan salir de los terminales”.