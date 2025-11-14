OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Canciller van Klaveren se reúne con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile

    Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre el intercambio entre ambos países para enfrentar el crimen organizado, ítem en el que se contempla la participación de nuestro país en el programa Visa Waiver.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El embajador de EE.UU., Brandon Judd, y el canciller Alberto van Klaveren.

    El canciller Alberto van Klaveren (Ind.) se reunió este viernes con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

    Fue el pasado 7 de octubre que el diplomático estadounidense fue confirmado en su cargo por el Senado de EE.UU. y con ello, pudo viajar a territorio nacional y asumir las funciones de su antecesora en el cargo, Bernadette Meehan, quien fue designada por el expresidente demócrata Joe Biden.

    Judd ya había visitado Chile anteriormente, específicamente la comuna de La Ligua en los 90′, cuando fue misionero mormón. Por ello, a su llegada al país, publicó un video en esa ciudad y sostuvo: “Estoy de regreso en Chile para comenzar mi misión como embajador de los EE.UU en su país (...) El principio que me guiará durante mi misión será hacer que EE.UU sea un país mas seguro, fuerte y próspero, y realizar esto en colaboración con el pueblo chileno”.

    Dos días después de su llegada, el diplomático designado por Donald Trump se reunión con el ministro de Relaciones Exteriores para, según la Cancillería, dialogar sobre “el fortalecimiento de la relación bilateral, destacando la estrecha colaboración que existe entre ambos países en diversos ámbitos”.

    “En específico, las dos autoridades valoraron el intercambio de información entre Chile y Estados Unidos para hacer frente al crimen transnacional organizado —como parte del trabajo continuo interinstitucional que contempla la participación de Chile en el programa de la Visa Waiver—, así como las oportunidades para intensificar la transferencia tecnológica para la implementación de sistemas de identificación biométrica", transmitió la Cancillería.

    La cartera, además, informó que el embajador enfatizó en “el interés de su país de seguir profundizando la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos”.

