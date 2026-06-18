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    Lago Caburgua presenta preocupante retroceso de sus aguas: registra un descenso de 200 metros en la playa

    Ante esta situación, distintos actores de la zona temen que pueda repetirse lo ocurrido en 2019, cuando llegó a 320 metros. En décadas pasadas el promedio anual de precipitaciones era de 3.000 milímetros al año y ahora es de 2.000. Los efectos del cambio climático y causas humanas estarían detrás de las razones de la realidad del lago.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Lago Caburgua en la actualidad.

    El cambio climático ha causado estragos en diferentes rincones del planeta y Chile no es la excepción. La falta de precipitaciones es uno de los factores más resonantes y uno de los recientes afectados es el lago Caburgua, ubicado en las comunas de Pucón y Cunco, Región de la Araucanía.

    El curso de agua muestra una preocupante situación. Con una superficie de 53 kilómetros cuadrados, registra un descenso de 200 metros en la playa pese a estar en pleno junio. Se teme que pueda repetirse lo ocurrido en 2019, cuando llegó a 320 metros. "En décadas pasadas el promedio anual de precipitaciones era de 3.000 mm/año, ahora es de 2.000 mm/año″, detalla Víctor Durán, líder del proyecto Vigilantes del Lago de la Fundación Red de Nuevas Ideas, quien añade que “el lago Caburgua presenta un evidente retroceso de sus aguas”.

    Esto se suma a otros problemas recurrentes del lago, adicionales a los producidos por el cambio climático, los que en muchos casos también permiten que el agua descienda: desagües y fisuras subterráneas, evaporación y desvíos de agua.

    Lago Caburgua.

    Durán añade que la playa negra en Caburgua “debería estar con una baja de unos 50 metros para la época. Además, al tener un desagüe subterráneo constante de 24 metros cúbicos por segundo, el lago es muy sensible a las precipitaciones”.

    Desde la Municipalidad de Pucón reconocen la gravedad de esta problemática, añadiendo que la situación no ha estado exenta de polémicas, ya que recientemente “un grupo de vecinos presentó una demanda judicial, acusando que la construcción de un pretil (o muro de contención) en el origen del río Trafampulli sería el origen de este fenómeno, por lo que fue demolido”.

    Sin embargo, agregan, “el año pasado -con intensas lluvias durante el invierno- el nivel de agua llegó a su cota normal, y luego volvió a bajar este verano 2026, sin que dicho pretil aún sea repuesto, pese a la decisión adoptada por la Corte Suprema y la Dirección de Aguas (DGA) de reconstruirlo”.

    Dicho dique había sido construido en 2007 en el sector norte del lago Caburgua, lo que obligó a cambiar el cauce del río, además de incorporar una muralla artificial.

    Así luce el lago Caburgua con mayor cantidad de agua. Silvio Rossi

    Pese a que se han realizado algunos estudios intentando determinar las causas de lo que realmente sucede en el curso de agua, los que por ejemplo, sostenían que el desvío de agua sería uno de los motivos, desde el municipio aseveran que aún “no existe evidencia concreta que pueda explicar a ciencia cierta estas bajas del nivel de agua, solo especulaciones de alguna fisura volcánica en su suelo, lo que no pasa de ser una especulación”.

    Por lo anterior, agregan que se requiere un estudio que permita ver un balance hídrico histórico para tratar de determinar alguna otra hipótesis. "Estos estudios tienen que ser desarrollados por la autoridad competente, que es la Dirección General de Aguas, la que debiera desarrollar los análisis respectivos con los distintos departamentos de geofísica de alguna universidad de prestigio, ojalá nacional e internacional, porque no es menor lo que está pasando”, señala el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez.

    La autoridad comunal agrega que “esperamos el apoyo, lógicamente, también del Gobierno Regional y de las autoridades del Gobierno Central, porque esta es una situación grave, compleja, y que hoy día nos genera más incertidumbre que certeza”.

    “Hemos estado evaluando su comportamiento desde 2021, cuando se abrió un brazo del río Trafanpulli, no obstante, siguió bajando y solo subió cuando aumentaron las lluvias y luego ha vuelto a bajar. Asimismo, hasta ahora no se visualizan descensos en la temperatura en la zona, lo cual podría afectar aún más el nivel del lago, ya que en la actualidad el agua se evapora entre 750 a 1.000 mm/año”, añade Durán.

    Ante toda esta situación, Durán revela que el próximo paso por parte de la Fundación Red de Nuevas Ideas es “investigar la ubicación de la o las fisuras subterráneas, así como sus características para evaluar las posibilidades de manejo mecánico, para el control del desagüe”.

    El mencionado manejo mecánico consiste en “instalar un sistema hidroneumático para bloquear durante la noche una parte de la fisura y así que pase menos agua por el desagüe subterráneo. Es como un globo que se infla y desinfla. Se usa en minería”, cierra Durán.

    Más sobre:NacionalLago CaburguaSequíaCambio climáticoChileAraucaníaVigilantes del lago

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