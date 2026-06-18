En pleno Mundial 2026: Jürgen Klopp sorprende con camiseta de la Roja en su cumpleaños. Foto: @kloppo

La Roja no está en el Mundial 2026. Sin embargo, la camiseta de Chile apareció en Norteamérica durante el desarrollo del torneo de la mano de una figura reconocida.

El entrenador alemán Jürgen Klopp publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece jugando pádel con la camiseta de la selección chilena. La semana pasada se la regalaron en un evento del certamen planetario.

La imagen fue compartida en el marco de la celebración de su cumpleaños 59. En la publicación, el exdirector técnico de Liverpool y Borussia Dortmund agradeció las actividades realizadas durante la jornada. “Definitivamente un cumpleaños que nunca olvidaré. ¡Gracias a todos!”, escribió Klopp en el mensaje que acompañó la fotografía.

La publicación generó reacciones entre los seguidores del entrenador. Actualmente, Klopp se encuentra en Estados Unidos siguiendo el desarrollo del Mundial 2026. Además de su cargo como Director Global de Fútbol de Red Bull, el alemán participa como comentarista para la cadena Magenta TV.

La polémica con Nagelsmann

Klopp ha vivido días tensión en el Mundial. “Por suerte, Julian (Nagelsmann) sigue siendo quien elige la alineación... por ahora”, señaló antes del debut de Alemania ante Curazao.

Thomas Müller, su compañero de panel, le respondió. “Klopp, apenas es junio y tú ya piensas en septiembre”. Según medios europeos, a Nagelsmann le molestó la frase del exentrenador del Borussia Dortmund.

Tras el triunfo germano por 7-1, Klopp echó pie atrás a sus dichos. “Cumplo 59 años y sigo siendo un idiota”, manifestó.