Huían con joyas robadas: seis detenidos tras violento choque en La Reina

Cuatro adultos y dos menores de edad fueron detenidos tras chocar mientras huían con joyas robadas en la comuna de La Reina.

Los hechos se registraron en horas de la noche, cuando personal municipal de Las Condes intentó fiscalizar el vehículo el cual se dio a la fuga del lugar.

A raíz de esto es que se inició un seguimiento, el cual culminó cuando los delincuentes perdieron el control del vehículo chocando con otro automóvil particular.

Los detenidos corresponden a cuatro adultos y dos adolescentes de 17 años, los cuales pasarán a control de detención durante la jornada de este jueves.

En la ocasión, además se dio cuenta que los sujetos se movilizaban en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo y fue incautada un arma.