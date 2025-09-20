Desbaratan banda internacional por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 85 teléfonos

Este viernes, cinco sujetos fueron detenidos por robar de celulares en La Pampilla, de la región de Coquimbo. Esto en medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

Tras el trabajo investigativo encabezado por carabineros del OS9 Coquimbo, se logró establecer una vinculación directa entre el grupo y diversos robos de celulares ocurridos durante las últimas horas en La Pampilla.

El coronel Héctor Canales, prefecto de Coquimbo, explicó que “se trata de cinco personas, entre 21 y 40 años, de nacionalidad peruana, que ingresaron al país el pasado 17 de septiembre provenientes de Barcelona, ciudad donde mantenían antecedentes por receptación vinculados al mismo delito . Estamos hablando entonces, de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias”.

Según los antecedentes de Carabineros, la banda fue desarticulada en La Herradura. En este mismo sector se detuvo a una pareja, ambos de nacionalidad peruana, con 63 celulares y un computador robados.

“Con ello, ya son 85 dispositivos los que hemos podido recuperar en las últimas 24 horas”, agregó el coronel Canales.

“Cabe destacar que dos de los cinco detenidos registran ingresos el día 17 de septiembre vía el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez desde la ciudad de Barcelona”, explicó el coronel.

Además, en el operativo encabezado por el OS9 se lograron localizar otros elementos conocidos para la modificación y manipulación de los teléfonos y sus tarjetas, un cargador con múltiples entradas de carga, cédulas de identidad, licencias de conducir y tarjetas bancarias, y pesos chilenos y dólares en efectivo.