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    Capturan a imputado por homicidio frustrado contra joven en Puerto Natales

    Según información preliminar, un hombre de 30 años habría atacado con un arma cortante a un joven de 19 años, quien se encuentra en riesgo vital.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Brigada de Homicidios de la Policia de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas realizó diligencias investigativas por un homicidio frustrado durante este sábado en la comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes.

    Los hechos se remontan a la madrugada del viernes cuando un hombre de 30 años habría atacado con un arma cortante a un joven de 19 años en el centro de la ciudad, según informó el jefe de la Brigada de Homicidios, Roberto González.

    Según González, al iniciar las diligencias se efectuaron empadronamientos, tomas de declaraciones y análisis de cámaras de seguridad que permitieron esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al imputado.

    El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía local y, según informó la PDI, la detención se amplió hasta el martes.

    En tanto, la victima fue trasladada al Hospital Clínico de Magallanes, donde se mantiene hospitalizada en riesgo vital, a la espera de ser intervenido nuevamente.

    Capturan a imputado por homicidio frustrado contra joven en Puerto Natales
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