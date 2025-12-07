VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis

    El detenido tenía antecedentes penales previos por microtráfico. Será formalizado este lunes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDI

    Un sujeto de 23 años fue detenido este domingo en Traiguén, en la Región de La Araucanía, tras una investigación por parte de un equipo MT0 de la PDI que estableció su participación como traficante de cannabis en la comuna.

    Las policías realizaron una serie de vigilancias discretas y análisis para coordinar su captura. Durante la investigación determinaron que el imputado era parte de una estructura criminal dedicada a la venta de drogas en Traiguén. Aprovecharon un viaje a otra ciudad para abastecerse con droga para coordinar una orden de entrada y registro y lograr su captura.

    “Este procedimiento refleja la capacidad operativa y analítica de nuestros equipos especializados, quienes desarrollaron un trabajo riguroso para identificar y neutralizar a un integrante activo de una estructura criminal que operaba en la comuna. La droga incautada tenía como destino directo las calles de Traiguén“, detalló al respecto el comisario Juan Jara González de la PDI comunal.

    PDI

    Durante el operativo se logró la incautación de 3,3 kilos de cannabis, equivalente a 6.713 dosis, y un teléfono celular. El imputado se trataría de un ciudadano chileno, el que ya contaría con antecedentes penales por microtráfico.

    “Sacar más de 6.700 dosis de cannabis de circulación de más de 67 millones de pesos, significa menos tráfico en las esquinas, menos grupos operando y además cerca de las casas y más seguridad para las familias. La Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía realizaron una investigación rigurosa que permitió identificar un operador activo de una estructura criminal y detenerlo”, resaltó también sobre la captura de esta personal el seremi de Seguridad de La Araucanía, Ismael Campusano.

    El individuo pasará por control de detención en el Juzgado de Garantía de Traiguén el lunes 8 de diciembre.

