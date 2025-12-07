VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de joven de Valdivia

    El equipo ECOH junto con Fiscalía explicaron al tribunal que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de joven de Valdivia. Referencial. FOTO: ECOH

    El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó una investigación contra un imputado de 20 años por su presunta participación en el homicidio simple de un joven en la ciudad de Valdivia. El Juzgado de Garantía de la zona decretó prisión preventiva.

    El vocero de la Fiscalía de la Región de Los Ríos, Eric Aguayo señaló que esta medida se dio a partir de la solicitud del ECOH, quienes compartieron los argumentos de la Fiscalía sobre que “la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

    El homicidio ocurrió el pasado viernes, en que el imputado habría herido con un arma blanca en el pecho al otro joven, quien falleció luego de haber sido trasladado al Hospital Base de Valdivia.

    Al día siguiente el imputado fue rápidamente detenido a raíz de una orden de detención judicial solicitada por la Fiscalía.

    Lee también:

    Más sobre:ValdiviaECOHHomicidioFiscalíaLos RíosCarabinerosPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis

    Remociones de masa en San José de Maipo dejan a más de 30 vehículos y una cantidad indeterminada de personas aisladas

    Jara insiste en emplazar a Kast por dichos de Meza sobre indultos y advierte “un retroceso para la sociedad chilena”

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    Encarcelan a tres personas, dos de ellas por su participación en un homicidio con arma de fuego de un hombre en Copiapó

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    4.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    5.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis
    Chile

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis

    Remociones de masa en San José de Maipo dejan a más de 30 vehículos y una cantidad indeterminada de personas aisladas

    Jara insiste en emplazar a Kast por dichos de Meza sobre indultos y advierte “un retroceso para la sociedad chilena”

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos
    El Deportivo

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Chile cierra su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción con destacado registro de medallas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas
    Mundo

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile