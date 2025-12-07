Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de joven de Valdivia

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó una investigación contra un imputado de 20 años por su presunta participación en el homicidio simple de un joven en la ciudad de Valdivia. El Juzgado de Garantía de la zona decretó prisión preventiva.

El vocero de la Fiscalía de la Región de Los Ríos, Eric Aguayo señaló que esta medida se dio a partir de la solicitud del ECOH, quienes compartieron los argumentos de la Fiscalía sobre que “la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El homicidio ocurrió el pasado viernes, en que el imputado habría herido con un arma blanca en el pecho al otro joven, quien falleció luego de haber sido trasladado al Hospital Base de Valdivia.

Al día siguiente el imputado fue rápidamente detenido a raíz de una orden de detención judicial solicitada por la Fiscalía.