Encarcelan a tres personas, dos de ellas por su participación en un homicidio con arma de fuego de un hombre en Copiapó

Una investigación encabezada por un equipo de la Sacfi-ECOH de la Fiscalía de Atacama, además de la colaboración de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la captura de tres personas involucradas en el homicidio de un hombre adulto en Copiapó, en la Región de Atacama, el pasado 26 de noviembre.

Según los primeros antecedentes policiales, el ataque se habría producido alrededor de las 16:00 horas en el sector de Colonias Extranjeras. Los atacantes habrían perpetrado múltiples disparos contra la víctima, que finalmente falleció en el Hospital de Copiapó, a pesar de los esfuerzos de los médicos, por la gravedad de sus heridas.

“La Unidad Sacfi-ECOH y la Brigada de Homicidios trabajaron de manera profesional y sigilosa este caso para aclarar el delito de homicidio ocurrido en el sector de Colonias Extranjeras de Copiapó, pudiendo en la madrugada de este sábado concretar la detención de dos de los tres autores de los múltiples disparos que afectaron a la víctima”, detalló el fiscal Sebastián Coya, de la unidad SACFI de la Región de Atacama.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, en coordinación con la @FiscaliaAtacama, lograron la detención de tres personas, dos de ellas por su responsabilidad como autores materiales de un delito de homicidio ocurrido el pasado 26 de noviembre en Copiapó. pic.twitter.com/gMJDDaHDbE — PDI_Atacama (@PDI_Atacama) December 6, 2025

La captura de estos sujetos se produjo también gracias al actuar de la PDI, que desarrolló un operativo en la población Llanos de Ollantay, donde se mantenían ocultos los imputados.

“Con la ayuda de un dron, sumado a la labor de la PDI en el lugar, se logró dar captura a dos imputados, los cuales al notar la presencia policial huyeron por los techos de las viviendas colindantes, siendo aprehendidos rápidamente por oficiales policiales”, detalló sobre la captura el subprefecto Francisco Muñoz Godoy, jefe de la BH de Copiapó.

Durante el operativo también resultó detenida una mujer, la que habría sido capturada por obstrucción a la justicia.

Según el relato del subprefecto Muñoz, la mujer habría colocado a su hija de meses de vida al paso de los detectives , de tal forma de facilitar la huida de los dos sujetos.

Antecedentes penales y formalización

El subprefecto Muñoz también informó respecto a los antecedentes de los tres detenidos. Los dos principales imputados en el homicidio serían hombres mayores de edad y de nacionalidad chilena, que además contarían con antecedentes penales previos.

Durante la captura de los sujetos, la PDI también logró incautar una vestimenta que habría sido utilizada por uno de los individuos durante el ataque.

La tarde del sábado se desarrolló la audiencia de formalización de los tres imputados: los dos hombres por homicidio calificado y la mujer por obstrucción a la justicia.