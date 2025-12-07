VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encarcelan a tres personas, dos de ellas por su participación en un homicidio con arma de fuego de un hombre en Copiapó

    Los dos principales imputados habrían intentado escapar de los policías a través de los techos de viviendas colindantes. Mientras tanto, una mujer también fue detenida por obstrucción a la justicia.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una investigación encabezada por un equipo de la Sacfi-ECOH de la Fiscalía de Atacama, además de la colaboración de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la captura de tres personas involucradas en el homicidio de un hombre adulto en Copiapó, en la Región de Atacama, el pasado 26 de noviembre.

    Según los primeros antecedentes policiales, el ataque se habría producido alrededor de las 16:00 horas en el sector de Colonias Extranjeras. Los atacantes habrían perpetrado múltiples disparos contra la víctima, que finalmente falleció en el Hospital de Copiapó, a pesar de los esfuerzos de los médicos, por la gravedad de sus heridas.

    “La Unidad Sacfi-ECOH y la Brigada de Homicidios trabajaron de manera profesional y sigilosa este caso para aclarar el delito de homicidio ocurrido en el sector de Colonias Extranjeras de Copiapó, pudiendo en la madrugada de este sábado concretar la detención de dos de los tres autores de los múltiples disparos que afectaron a la víctima”, detalló el fiscal Sebastián Coya, de la unidad SACFI de la Región de Atacama.

    La captura de estos sujetos se produjo también gracias al actuar de la PDI, que desarrolló un operativo en la población Llanos de Ollantay, donde se mantenían ocultos los imputados.

    “Con la ayuda de un dron, sumado a la labor de la PDI en el lugar, se logró dar captura a dos imputados, los cuales al notar la presencia policial huyeron por los techos de las viviendas colindantes, siendo aprehendidos rápidamente por oficiales policiales”, detalló sobre la captura el subprefecto Francisco Muñoz Godoy, jefe de la BH de Copiapó.

    Durante el operativo también resultó detenida una mujer, la que habría sido capturada por obstrucción a la justicia.

    Según el relato del subprefecto Muñoz, la mujer habría colocado a su hija de meses de vida al paso de los detectives, de tal forma de facilitar la huida de los dos sujetos.

    Antecedentes penales y formalización

    El subprefecto Muñoz también informó respecto a los antecedentes de los tres detenidos. Los dos principales imputados en el homicidio serían hombres mayores de edad y de nacionalidad chilena, que además contarían con antecedentes penales previos.

    Durante la captura de los sujetos, la PDI también logró incautar una vestimenta que habría sido utilizada por uno de los individuos durante el ataque.

    La tarde del sábado se desarrolló la audiencia de formalización de los tres imputados: los dos hombres por homicidio calificado y la mujer por obstrucción a la justicia.

    “Frente a ello, la gravedad del delito y los antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa de este hecho, la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el cual el juez de turno decretó el ingreso de todos los involucrados a la cárcel de Copiapó además de un plazo de investigación de 6 meses”, detalló el fiscal Coya.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialCopiapóHomicidioPDISacfiECOHColonias Extranjeras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    Tras 14 años de tramitación: Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios

    Fiscalía investiga femicidio frustrado en Panguipulli: imputado permanece detenido e internado

    Chile se integra por primera vez a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje con Renca y San Nicolás

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    3.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    5.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”
    Chile

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos
    El Deportivo

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Chile cierra su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción con destacado registro de medallas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas
    Mundo

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile