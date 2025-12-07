Hombre muere baleado por propietario de botillería tras violento asalto en Colina

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

La noche de este sábado, un hombre murió tras ser baleado por parte del dueño de una botillería que estaba siendo asalta en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de la medianoche, cuando cuatro sujetos arribaron en un vehículo hasta un local ubicado en calle Esmeralda. Según información policial, los individuos ingresaron al recinto y amenazaron al propietario, un hombre de 70 años, utilizando un arma de fuego y un cuchillo para exigir la recaudación del día y mercancía, principalmente cigarros.

En medio del asalto, uno de ellos intentó apuñalar al comerciante.

De acuerdo al teniente Carlos Cortés, de la 54ª Comisaría de Huechuraba, "el dueño de la botillería aprovechó un descuido de los asaltantes para extraer un arma de fuego que mantenía debidamente inscrita", efectuando alrededor de cuatro disparos en contra del grupo.

Tras los tiros, los delincuentes escaparon en el vehículo en que se movilizaban, pero uno de ellos cayó a pocos metros del local y murió en el lugar. El automóvil utilizado para el ilícito aún no ha sido identificado.

Cortés añadió que el propietario del negocio quedó en calidad de víctima, ya que “tenía todo en regla y el arma debidamente inscrita”.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).