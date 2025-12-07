VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Condenan a 184 años de cárcel a banda criminal de “Zeus”: operaba en campamento de Antofagasta

    El líder de la banda fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 por homicidio y con ello se llevó a cabo una masiva operación de PDI para la detención del resto de la organización que operaba desde 2023.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Antofagasta logró la condena de 184 años de cárcel para una banda delictiva colombiana que por años operó al interior del campamento Génesis II.

    En la audiencia de lectura de sentencia los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta detallaron que el cabecilla de la organización criminal, Javier Valencia González, conocido como “Zeus” en Chile, recibió una pena de 77 años de cárcel, mientras que el resto de la estructura 107 años en total.

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios destacó la magnitud de la condena, que según él va en línea con la gravedad y multiplicidad de los delitos que se investigaron. “Estamos en presencia de una sentencia contundente y muy importante para nuestro Ministerio Público, no sólo por la cuantía de las penas, sino porque significa que este grupo criminal, autor de delitos sumamente graves y violentos, pasará muchos años tras las rejas, y su principal líder, Zeus o Satanás, nunca más podrá amenazar la seguridad de nuestra población”.

    Condenan a 184 años de cárcel a banda criminal de Zeus

    La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) de Antofagasta en un inicio había solicitado 300 años de cárcel por un total de 46 delitos para los nueve integrantes de la banda.

    El fallo de más de 300 páginas detalló las penas por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados, homicidios frustrados, lesiones graves, lesiones menos graves, amenazas, y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

    De acuerdo con la Fiscalía, las condenas fueron logradas tras un juicio que se prolongó por más de un mes, y donde fueron necesarias distintas medidas de seguridad para los jueces, fiscales y testigos, debido a gravedad de los delitos investigados.

    Ahora las defensas de los condenados disponen de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

