Investigan incendio culposo en Pelluhue: imputada quedó con arraigo nacional y firma mensual

La Fiscalía formalizó este sábado a una vecina de Pelluhue por el delito de incendio culposo, tras determinar que el uso inadecuado de una herramienta provocó un siniestro que afectó dos mil metros cuadrados de matorral y pastizal en la comuna.

Según expuso el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de Chanco, el hecho ocurrió mientras la imputada operaba una desbrozadora. El mal uso del equipo, sumado a la falta de medidas de precaución, generó una chispa que encendió la vegetación y derivó en la propagación del fuego.

En base a los antecedentes presentados por la Fiscalía, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para la investigada, mientras avanza la indagatoria.

El Ministerio Público informó que será “riguroso” en la persecución de este tipo de delitos, especialmente por el riesgo que representan incendios de rápida expansión y su potencial peligro para viviendas y comunidades cercanas.